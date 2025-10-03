Reduceri considerabile la noile iPhone 17, cu o condiție

Pasionații de telefoane produse de compania Apple au șansa de cumpăra noile iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max sau iPhone Air cu o reducere de 500 de lire sterline. Campania este lansată de mobiles.co.uk, iar pentru a obține această reducere aveți de făcut un lucru foarte simplu, până pe data de 7 octombrie, potrivit dailyrecord.co.uk.

Reamintim că Apple a lansat în luna septembrie cea mai nouă serie de smartphone-uri iPhone 17. Cu acest prilej retailerul mobiles.co.uk, susținut de Currys, a decis să ofere clienților o reducere până la 500 de lire sterline la schimbul unui telefon vechi.

Ca bonus, unele dintre abonamente vin la pachet fie cu o pereche de căști Apple AirPods 4, la preț de 179 de lire sterline, fie un încărcător MagSafe 2-în-1, care are un preț de retail de 109,99 lire, potrivit sursei citate.

Cei interesați de achiziționarea unui iPhone 17 trebuie să se grăbească, deoarece promoția este disponibilă doar până marți, 7 octombrie. Noua gamă de smartphone-uri vine însoțită de opțiuni variate de abonamente iD Mobile, valabile pe o perioadă de 24 de luni. Clienții pot alege între pachete care încep de la 10 GB până la trafic nelimitat.

Cei care doresc această ofertă trebuie să știe că pentru valoarea maximă de schimb oferită poate ajunge până la 500 de lire sterline trebuie să prezinte un iPhone 15 Pro Max de 256GB, aflat în stare perfectă de funcționare.

Această sumă include și un bonus promoțional de 50 de lire. Totuși, pentru alte modele de telefoane, suma oferită la schimb poate fi considerabil mai mică. De asemenea, clienții pot opta să primească valoarea de schimb fie ca reducere aplicată la prețul abonamentului, fie prin transfer bancar, mai arată sursa menționată.

Operatorul britanic iD Mobile vine cu oferte competitive pentru noile modele iPhone 17, punând la dispoziția clienților pachete destul de avantajoase:

Pentru iPhone 17, utilizatorii pot opta pentru un abonament lunar de 29,99 lire, ce include 100 GB de date mobile, un avans de 189 de lire și un încărcător MagSafe inclus. Oferta permite și o reducere de până la 500 de lire prin programul de buyback.

Varianta iPhone 17 Pro este disponibilă cu același trafic lunar de 100 GB, la un preț de 49,99 lire pe lună, plus un avans de 155 de lire. În plus, pachetul vine cu AirPods 4, alături de posibilitatea unei reduceri de până la 500 de lire în cazul în care se face un schimb cu un dispozitiv mai vechi.

La modelul Pro Max, abonamentul rămâne la 49,99 lire/lună, dar avansul scade la 129 de lire. Și aici este inclus un încărcător MagSafe și se aplică aceeași reducere maximă la schimb.

În ceea ce privește iPhone Air, acesta este disponibil la un tarif lunar de 44,99 lire, cu un avans de 175 de lire, iar cumpărătorii primesc și o pereche de AirPods 4. Reducerea de până la 500 de lire este valabilă și pentru acest model, mai arată sursa menționată.