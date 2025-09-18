Cum poți beneficia de subvenția angajării victimelor violenței domestice. Care este procedura

Cei care angajează victime ale violenței domestice sau ale traficului de pot beneficia de anumite subvenții pe o perioadă de 12 luni. Există anumite condiții pe care angajatorii trebuie să le respecte pentru a primi banii.

Angajatorii care decid să încadreze victime ale violenței domestice sau ale traficului de persoane au beneficii financiare. Mai exact cei care angajează persoane care au trecut prin astfel de situații pot primi 2.250 lunar pentru o perioadă de 12 luni. Condiția pentru primirea acestei sume este aceea ca raportul de muncă să fie menținut cel puțin pentru 18 luni.

Pentru a primi aceste sume, procedura este destul de simplă. Mai exact, angajatorii trebuie să depună încheie o convenție cu Agenția pentru ocuparea forței de muncă din localitatea de unde aparțin. Întreaga procedură este reglementată de art. 59 din HG nr. 174/2002.

Termenul la care se face aceasta convenție nu trebuie să depășească cele 12 luni de la data angajării. Pentru a putea încheia un astfel de document, angajatorul trebuie să depună o declarație din care rezultă că nu mai primesc astfel de beneficii pentru alte categorii de personal.

De asemenea și persoana vizată trebuie să depună anumite documente. Mai exact declarații pe proprie răspundere că nu avea loc de muncă la data angajării. Și că este protejată prin ordin de protecție emis de o instanță de judecată. Angajatorul trebuie să se mai asigure că va păstra confidențialitatea informațiilor legate de calitatea de victimă a angajatului.

Să prevină orice formă de discriminare a acesteia. Aceleași reguli se aplică și în cazul persoanelor care sunt victimele traficului de persoane. Până la sfârșitul anului bugetul pentru aceste subvenții este de 945.000 lei, potrivit ANOFM. „De asemenea, aceste facilități financiare destinate stimulării încadrării în muncă pot fi susținute și prin proiectele implementate de ANOFM și cofinanțate de Uniunea Europeană din Fondul Social European Plus (FSE+), prin Programul ”Educație și Ocupare” 2021-2027” a mai explicat Ministerul Muncii.