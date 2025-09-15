Mireasă "vândută" pe 50.000 de euro, a fugit de la soț. Bătaia dintre cele două clanuri din Craiova

Ieri au apărut noi informații în scandalul izbucnit sâmbătă între două clanuri de rromi din Craiova, potrivit Antena 3 CNN. Se pare că o mireasă a fost „vândută” pentru 50.000 de euro, dar a decis să se întoarcă la părinții ei la un an după nuntă. În urma acestei decizii, familia soțului ei a anunțat că vrea banii înapoi. Aceasta a fost scânteia conflictului.

După cum am mai relatat, un incident tragic a avut loc în timpul unui conflict care a degenerat în utilizarea de arme precum bâte, topoare și cuțite. În această confruntare violentă, s-a confirmat că persoana care și-a pierdut viața era unchiul miresei. În plus, s-a identificat că persoana responsabilă de moartea acestui bărbat este vărul mirelui. Suspectul de crimă, un bărbat de 20 de ani, a fost arestat. Alte șase persoane se află în arest după confruntare.

Povestea căsătoriei eșuate a început în 2023, când cele două familii au decis să-și căsătorească doi dintre copiii lor. La acea vreme, mireasa avea 16 ani și s-a mutat în casa soțului ei, care acum are 24 de ani. Familia băiatului a plătit 50.000 de euro pentru fată. La scurt timp după ce fata s-a întors la părinții ei, familia soțului ei a cerut banii înapoi. Cu toate acestea, familia tinerei a refuzat, iar amenințările au început să curgă din ambele părți.

Conform tradiției, dacă mireasa se întoarce acasă, părinții ei trebuie să returneze banii primiți pentru a evita un proces țigănesc. Mai mult, anul trecut, mireasa a depus o plângere la poliție, spunând că era amenințată de soțul ei, și a obținut astfel un ordin de protecție pentru șase luni.

„Cu doi sau mai mulți ani în urmă, cele două părți au vrut să-i căsătorească, fără ca părinții fetei să fie de acord cu căsătoria. Au început amenințările: verii și rudele băiatului veneau în continuu la fată și îi amenințau pe părinții ei că vor discuta cu ei, că îi vor tăia, că îi vor omorî”, a declarat liderul rom Vasile Velcu Nazdravan pentru Antena 3 CNN.

Certurile dintre cele două familii s-au intensificat și, în urma violențelor din cartierul Romanești, unchiul miresei a fost ucis de vărul mirelui. Soțul fetei nu a participat la scandal. Potrivit Antena 3 CNN, el era acasă și fusese recent bătut de iubitul altei fete.

Sâmbătă, când cele cinci mașini s-au ciocnit în trafic, pe stradă se aflau aproape 20 de martori, iar din mașini au coborât persoane înarmate cu bâte, topoare și cuțite. În urma scenelor violente, mai multe persoane au căzut pe trotuar. Printre ele se afla un bărbat de 38 de ani care și-a dat ultima suflare pe asfalt. În Craiova, poliția a instituit o zonă specială de siguranță publică, iar peste 100 de ofițeri mascați, polițiști și jandarmi patrulează zona non-stop.