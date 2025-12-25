Cornel Dinu, revoltat de pensia primită după 40 de ani la Dinamo: Alții primesc dublu, deși au muncit mult mai puțin

Cornel Dinu a vorbit despre pensia pe care o primește după o carieră de peste 40 de ani la Dinamo, ca jucător și în diverse funcții de conducere. Fostul fotbalist a spus că alții au muncit mai puțin decât el, dar încasează pensii aproape duble. „Pensia mea nu e dintre cele nesimțite”, a spus acesta, pentru Fanatik.

Fostul sportiv a afirmat că pensia sa nu se numără printre cele considerate „nesimțite”, menționând că s-a pensionat în 2003, „pe vechiul sistem”, cu 5.000 de lei, iar în prezent primește 6.200 de lei. Acesta a subliniat că a avut o activitate de 40 de ani la Dinamo, inclusiv în funcții de conducere.

„Și doamna Lipă (n.r. – Elisabeta Lipă, fostă campioană olimpică), și doamna Monica Iagăr (n.r. – fostă atletă, medaliată cu aur la nivel european), care au stat trei-patru ani președinte la Dinamo, au ieșit la pensie cu 12.000 de lei. Și n-au nici jumătate din anii mei în Ministerul de Interne. Dreptate mioritică… Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei!”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

În vară, Cornel Dinu a declarat că suferă de depresie, că are probleme cu somnul și nu a mai ieșit din casă de un an și jumătate.

„Ce să fac, îmi aştept sfârşitul. Nu e rău, dar asta e viața. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă. (…) Sunt scârbit total de tot ceea ce se întâmplă. și practic sunt dat peste cap cu o depresie foarte puternică și cu fusul orar. Eu dorm mai mult ziua”, spunea acesta.

Constantin „Tică” Dănilescu, fost președinte la Steaua și la Dinamo, a spus recent că mai comunică doar prin mesaje cu prietenul său, Cornel Dinu, deoarece acesta s-a închis în el.

„Cornele, fii puternic, de la prietenul tău de-o viață, Tică!”, este mesajul pe care acesta a ținut să i-l transmită direct prietenului său.