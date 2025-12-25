Social

Pensii de fost magistrat și senator. Ce bani avea în conturi Rodica Stănoiu

Pensii de fost magistrat și senator. Ce bani avea în conturi Rodica StănoiuRodica Stănoiu. Sursa foto Captură video
Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, încasa două pensii care îi aduceau venituri uriașe în fiecare lună. Fostul demnitar avea în conturi, la momentul morții sale, aproximativ 2,5 miliarde de lei vechi, potrivit România TV.

Ce pensie avea fostul ministru

Fostul ministru al Justiției beneficia de o pensie specială de magistrat și de o pensie de fost senator. Astfel, încasa pensii în valoare de 35.000 de lei pe lună, iar în conturi ar fi avut, în momentul morții sale, aproximativ 2,5 miliarde de lei vechi, potrivit România TV.

Reamintim că, după moartea fostului ministru, au apărut informații potrivit cărora ar fi dispărut sume importante din conturile sale. De asemenea, pe 23 decembrie, procurorii au descins la locuința din Pipera a Rodicăi Stănoiu, după ce s-ar fi aflat că Marius Calotă, despre care s-a presupus că i-ar fi fost partener, ar fi început să înstrăineze bunuri din casă.

În urma perchezițiilor, procurorii au ridicat dispozitive informatice și alte bunuri de interes în ancheta legată de moartea suspectă a fostului ministru. Aceste bunuri urmează să fie analizate prin expertize amănunțite.

Rodica Stănoiu a murit acasă, după ce a luat masa

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani. Marius Calotă a declarat că fostul ministru a murit acasă, după ce a servit masa.

Marius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu

Marius Calotă, iubitul Rodicăi Stănoiu. Sursă foto: Captură video

„În bucatarie s-a intamplat, eram la masa, a survenit un stop cardiorespirator. S-a întâmplat în prima parte a zilei, la ora 11. Nu ne așteptam, aveam ceva pregătit. Trebuia să plecăm undeva de Crăciun”, a spus acesta, pentru sursa menționată anterior.

Rodica Stănoiu, deshumată la scurt timp după înmormântare

Moartea Rodicăi Stănoiu a stârnit controverse, iar, la scurt timp după înmormântare, a fost dispusă deshumarea, în vederea realizării necropsiei. În urma necropsiei, anchetatorii au stabilit că moartea fostului demnitar a fost provocată de un stop cardio-respirator.

Totodată, aceștia au concluzionat că diabetul zaharat și o afecțiune vasculară severă, ateromatoza, au contribuit la moartea sa.

