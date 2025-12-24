Elena Udrea primul Crăciun în libertate. Unde și-l petrece fostul ministru și cu cine

Elena Udrea este în culmea fericirii având în vedere că este alături de fiica ei de Crăciun, după mai mulți ani în care au fost despărțite. Alături de Adrian Alexandrov și de fiica lor fostul ministru se află într-o locație de vis.

Fostul politician se află în aceste zile în Bucovina, la o pensiune, acolo unde serbează Crăciunul alături de familie. De această dată după mai bine de trei ani de când nu a mai serbat nașterea Domnului în această formulă, iată că Elena Udrea și-a găsit din nou liniștea.

Cu siguranță că Eva a primit cadoul de la Moș Crăciun în avans, în iulie, atunci când mama ei a fost eliberată. Dar fiica fostului ministru se va bucura și de alte cadouri, tot de la celebrul Moș.

Cea mai fericită este însă mama ei, că în sfârșit își poate strânge fiica în brațe ascultând colinde. De altfel, Elena Udrea a explicat chiar și atunci când se afla în spatele gratiilor cât e de complicat să fie despărțită de fiica ei. Eva a stat alături de tatăl ei în tot acest timp.

Iar Adrian Alexandrov a arătat că poate fi un tată exemplar și un partener pe măsură pentru iubita lui. Acesta a făcut tot ce i-a stat în putință pentru ca fetița să simtă cât mai puțin lipsa mamei.

De altfel, acesta a avut grijă de cea mică încă din primele zile de când a venit pe lume. Asta pentru că la numai 8 zile după ce a dat naștere, Elena Udrea a fost arestată în Costa Rica pentru a fi extrădată.

Mai bine de două luni a petrecut aceasta după gratii la acel moment, timp în care Adrian a fost cel care i-a stat alături fetiței zi și noapte.