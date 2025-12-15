Cum l-a influențat Elena Udrea pe Călin Georgescu. Episod controversat la CAB

Prezența lui Călin Georgescu la Curtea de Apel București a fost însoțită, din nou, de un grup de susținători care îl așteaptă constant în fața instanțelor din România. Pe lângă evenimentele provocate de participanți, trebuie subliniat faptul că „președintele ales” Călin Georgescu a copiat controversatul gest al Elenei Udrea, care a dus un deget la nas după condamnare. Semnul, considerat unul mafiot, a stârnit nenumărate controverse.

Manifestația, desfășurată în spațiul public, a inclus mesaje de susținere, transmisii live pe rețelele sociale și afirmații potrivit cărora Georgescu ar fi „președinte”. Atmosfera s-a tensionat însă după apariția unui bărbat care a afișat un banner cu mesajul „Marș la Moscova”.

Incidentul nu a implicat inițial scandări sau confruntări fizice directe. Bărbatul a stat pe partea opusă a râului Dâmbovița față de grupul de susținători și a afișat bannerul fără a menționa explicit numele lui Călin Georgescu sau vreo acuzație directă. Cu toate acestea, mesajul a fost interpretat de o parte dintre participanți ca fiind adresat fostului candidat și a generat reacții rapide din partea susținătorilor acestuia.

După afișarea bannerului, mai mulți dintre cei prezenți s-au arătat vizibil nemulțumiți. O parte dintre susținători s-au apropiat de gardul care delimitează zona râului, lansând injurii și amenințări verbale la adresa bărbatului. Potrivit relatărilor din zonă, unii dintre participanți au traversat podul pentru a ajunge în apropierea contestatarului.

În acel moment, situația a devenit tensionată. Mai multe persoane au încercat să se apropie de banner, iar gesturile și limbajul folosit au depășit cadrul unei simple exprimări de dezacord. Unele persoane din mulțime au recurs la gesturi obscene, inclusiv afișarea degetului mijlociu, îndreptate către mesajul afișat.

Bărbatul care a afișat bannerul s-a prezentat ca fiind asociat cu organizația „Lupii Tricolori”. El nu a strigat lozinci și nu a încercat să interacționeze direct cu susținătorii lui Călin Georgescu. Mesajul afișat a rămas unul general, fără personalizare sau referire explicită la vreo persoană.

În tot acest timp, Călin Georgescu s-a aflat în apropierea Curții de Apel București, flancat de mai mulți agenți de securitate. Potrivit martorilor, Georgescu nu a intervenit în mod direct în incident și nu a adresat mulțimii declarații ample.

La scurt timp după intensificarea tensiunilor, acesta s-a urcat într-un autoturism și a părăsit zona. Plecarea a fost coordonată de echipa de securitate, care a încercat să asigure un perimetru de siguranță. Comunicarea dintre bodyguarzi a fost una fermă, menită să faciliteze retragerea rapidă din zonă.

Bărbatul care a afișat bannerul „Marș la Moscova” este aceeași persoană implicată într-un incident petrecut la Alba Iulia, pe 1 Decembrie, în timpul manifestărilor organizate cu ocazia Zilei Naționale. Atunci, mesajul a fost afișat în contextul prezenței lui Călin Georgescu la evenimentele de la Alba Carolina.

În urma acelui incident, bărbatul, identificat drept Adrian Băzăvan, în vârstă de 33 de ani, din municipiul Ploiești, a depus plângere penală. El a reclamat că a fost îmbrâncit și agresat de mai multe persoane care participau la eveniment.

Autoritățile din județul Alba au confirmat existența unei anchete. Potrivit unei informări transmise de poliție, la data de 1 Decembrie, în jurul orei 10.00, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați cu privire la incident.

Conform comunicatului autorităților, a fost deschis un dosar penal care vizează infracțiunea de lovire sau alte violențe. Cercetările sunt în desfășurare, iar anchetatorii urmăresc stabilirea exactă a stării de fapt, identificarea persoanelor implicate și clarificarea circumstanțelor în care s-a produs agresiunea.

Potrivit informațiilor furnizate de poliție, bărbatul a reclamat că a fost bruscat de persoane necunoscute în timp ce se afla pe strada Unirii din Alba Iulia. Ancheta nu a fost finalizată, iar până la acest moment nu au fost anunțate eventuale trimiteri în judecată.