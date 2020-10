Elena Udrea a fost supusă unui tir de întrebări incomode, adresate chiar de Denise Rifai, celebra jurnalistă cunoscută pentru modul direct și aprig prin care aborda toate „problemele” din platou.

Întrebarea 1

Sunteți o femeie frumoasă?

Da. Mă consider o femeie atrăgătoare. Nu sunt neapărat o persoană modestă. Sper că v-am surprins. Cred că trebuie să-i mulțumesc mamei. Apoi cred că pe chipul fiecăruia dintre noi se vede caracterul și sufletul omului.

Întrebarea 2

V-ați construit cariera pe fosturi mulate și tocuri cui?

Nu. Recunosc că în adolescență, când nu eram o persoană cunoscută, a contat felul în care ieșeam pe stradă, felul în care mă prezentam. După ce am obținut o funcție importantă tocmai că încercam să ascund aceste detalii.

Eram acel eprsonaj care întrunea toate „punctele” pentru a fi în centrul atenției. Aveam acces la zonele înalte ale politicii și nu mă sfiam să mă îmbrac cum nu era voie în politică.

Întrebarea 3

Vă deranjează eticheta de corputa Românei?

La început m-a deranajat. Astăzi, din ce în ce mai puțin. Mă deranja că toate acuzațiile ce mi-au fost aduse puteau fi aduse, de fapt, oricărui politician. Cei de atunci rămân liniștiți și în ziua de astăzi. S-a dorit în mod special să se pună accent pe mine, să mă scoată drept un politician corupt. Frustrarea asta mi-a trecut între timp. Vedem și în ziua de astăzi la alegeri ce fel de lucruri se spun despre candidați.

Întrebarea 4

E greu să fii Elena Udrea?

Astăzi nu. S-au schimbat foarte multe lucruri. Au fost momente înc are mi-aș fi dorit să ies pe stradă fără ca oamenii să se uite la mine și să mă judece. Azi este mult mai ușor pentru că m-am retras de ceva vreme, iar reacția oamenilor este mult diminuată. Oamenii s-au dezobișnuit să mă vadă în centrul atenției și mă recunosc mai greu acum.

Întrebarea 5

V-ați mai fi căsătorit cu Dorin Cocoș dacă nu era un bărbat bogat?

M-am căsătorit cu el după șase ani de relație. Am depășit perioada cu „cine era Dorin Cocoș”. A fost o relație foarte frumoasă timp de 6 ani, cu momente dificile, dar foarte frumoasă și care s-a concretizat cu o căsătorie aboslut naturală.

Chiar dacă nu avea averea sa tot m-aș fi căsătorit cu el.

L-am cunoscut la tribunal. Am stat la o cafea împreună la cafeneaua din spatele tribunalului. Era un client al maestrului meu, eu eram avocat stagiar.

Întrebarea 6

Când v-ați dat seama că Dorin Cocoș nu vă mai iubea?

Cred că m-a iubit tot timpul. Situația în care ne aflam, un cuplu public, a făcut ca în relația noastră să apară tot felul de sincope.

Și eu mi-am petrecut foarte mult timp pentru cariera mea. Toate lucrurile acestea au răcit relația, sentimentele s-au estompat și așa am ajuns să ne despărțit. Când ne-am despărțit sentimentele erau modificate, dar existau.

O femeie simte când este înșelată. Relația era de așa natură încât până și asta a părut ceva natural.

Întrebarea 7

Ce fel de bărbat e Traian Băsescu?

Un bărbat foarte puternic. Un lider, categoric. Și în viața privată și în politică. Genul de om despre care știi că este puternic imediat cum îl vezi.

Prima întâlnire a fost înaitne de a intra în politică, la un eveniment privat, cred că la botezul fetiței lui Cozmin Gușă. Acesta a fost momentul în care l-am cunoscut.

Întrebarea 8

Regretați că ați fost în aceeași barcă cu Traian Băsescu?

Niciodată! Am făcut în politică exact ce am vrut să fac. Am rămas loială președintelui și niciodată nu o să neg că tot ce am câștigat în politică se datorează lui Traian Băsescu. Cred că am ales barca potrivită.

Întrebarea 9

Sunteți o femeie bogată?

Depinde la ce ne raportăm. Față de marea majoritate a oamenilor, da. Fați de cei care sunt în top 300, clar nu. Am suficient cât să mă simt bine și să am o viață liniștită. Sunt mulțumită, dar acum că nu fac poltiică, tind să fac afaceri și să cresc averea familiei.

Întrebarea 10

Cine are mai mulți bani? Dvs sau Adrian?

Nu am făcut un calcul. Probabil în acest moment am eu. Am multe împrumuturi și investiții în diferite firme. Mai sunt și alte activități în care am investit în trecut și acum îmi produc venituri.

Întrebare 11

Cui îi făceația cel semn?

Unei persoane dragi mie, partenerului meu de la vremea aceea. Era ung est stabilit cu mult înainte. Era copiat de la Celine Dion. Am stabilit să procedăm la fel. M-am întors să-i fac acel semn ca să-i transmit că sunt bine în tot haosul acela.

Întrebarea 12

Care a fost cea mai mare traumă din închisoarea din România?

Am trecut cu bine peste acea perioadă. Eram într-o etapă în care mă luptam cu sistemul pe care deja îl devoalasem.

Era plin de gândaci acolo. Asta era mai rău decât că nu aveam ușă la toaletă fiindcă mie îmi era foarte frică de insecte.

În martie, Denise Rifai își dădea demisia de la Realitatea PLUS acuzând conducerea că nu i-a acordat libertatea editorială de care se bucura pe timpul lui Cozmin Gușă.

Jurnalista și-a anunțat fanii că va reveni pe micile ecrane atunci când își va găsi un proiect care să o mulțumească. Și, după câteva luni de pauză, de așteptări, de căutări, în sfârșit a apărut. Este vorba despre emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D.

Emisiunea, realizată după un format internațional de succes, va aduce, începând chiar cu 6 octombrie în fața telespectatorilor personalități marcante din diferite domenii de activitate.

Sunt 40 de întrebări adresate unui invitat și două minute pentru a răspunde la fiecare dintre acestea, după cum a dezvăluit chiar Denise Rifai în emisiunea „Dosare de presă”.