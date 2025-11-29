Monden

Elena Udrea și ritualurile care i-au schimbat complet viața. Le respectă cu strictețe

Comentează știrea
Elena Udrea și ritualurile care i-au schimbat complet viața. Le respectă cu strictețeElena Udrea. Sursa foto: Facebook/Adrian Alexandrov
Din cuprinsul articolului

Fosta ministră a Turismului, Elena Udrea, a spus că își dedică mare parte din timp rugăciunii și postului, iar sărbătorile de iarnă le pregătește alături de familie, într-o atmosferă pe care o descrie ca fiind „mai liniștită ca oricând”. Ea a declarat că respectă regulile postului de ani buni și că, acum, ritualurile sale religioase ocupă un loc și mai important în viața ei.

Elena Udrea se roagă zilnic

Fosta ministră a povestit că zilele îi sunt împărțite între activitățile cu fiica ei, Eva, și exercițiile spirituale asumate cu strictețe.

„Îmi fac rugăciune de trei ori pe zi”, spune Udrea, explicând că se concentrează pe gesturi mărunte care o ajută să-și păstreze calmul și disciplina interioară. În fiecare seară, citește sau povestește pasaje din Biblie împreună cu fiica sa și insistă că acest moment a devenit un ritual de familie.

Elena Udrea, Adrian Alexandrov și fiica acestora

Elena Udrea, Adrian Alexandrov și fiica acestora. Sursa foto: Facebook/Elena Udrea

Ține post negru

În plan alimentar, respectă restricțiile postului, optând pentru mese simple, bazate pe legume, fructe, cereale și supe. Elena Udrea a spus că folosește rar produse procesate și preferă pâinea cu maia în locul celei obișnuite. În anumite zile alege un regim și mai strict: „Vinerea țin post negru. Adică beau doar apă”.

Ungaria, țara care a bătut orice record la capitolul inflație. Momentul în care banii „au murit”
Ungaria, țara care a bătut orice record la capitolul inflație. Momentul în care banii „au murit”
România peste două decenii. Cum ar putea arăta populaţia, economia şi societatea până în 2045–2050
România peste două decenii. Cum ar putea arăta populaţia, economia şi societatea până în 2045–2050
Udrea

Elena Udrea. Sursa foto EVZ

Udrea a recunoscut că nu reușește întotdeauna să păstreze calmul pe care și-l propune, în special în trafic. Drumul zilnic dintre Corbeanca și București a devenit un test de răbdare. „Greu să nu mă enervez cu traficul între Corbeanca și Băneasa”, spune aceasta, amintind că lucrările la metrou i-au prelungit traseul cu zeci de minute.

Udrea continuă lupta juridică

În paralel cu preocupările religioase, Udrea continuă și lupta juridică pentru recuperarea bunurilor pierdute în contextul dosarului „Gala Bute”. Fosta politiciană a spus că executarea silită i-a fost aplicată pe nedrept, iar valoarea totală a bunurilor ridicate ar ajunge la aproximativ cinci milioane de lei.

Ea a anunțat că a inițiat demersuri pentru redeschiderea cazurilor în care a fost condamnată. „Am fost condamnată abuziv”, spune Udrea, insistând că proprietățile i-au fost confiscate ilegal.

„Am demarat deja acțiuni prin care cer restabilirea legalității… Dosare în care am fost condamnată abuziv”, susține aceasta, considerând că rejudecarea ar trebui să fie singura soluție corectă în situația ei.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:18 - Ungaria, țara care a bătut orice record la capitolul inflație. Momentul în care banii „au murit”
17:09 - Ludovic Orban: AUR s-a născut din propagandă și nemulțumirea oamenilor
17:02 - Secretele influencerilor: De ce își cumpără like-uri și vizualizări
16:54 - SUA ridică tensiunea în Caraibe. Trump cere evitarea completă a zborurilor deasupra Venezuelei
16:47 - Castel luxos din Scoția, scos la vânzare la preț de vilă
16:38 - Scandal în club. Gabi Tamaș și Bendeac ar fi sărit la bătaie

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale