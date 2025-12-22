Secția pentru procurori a CSM: De ce referendumul cerut de Nicușor Dan nu poate fi organizat

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a respins luni seară iniţiativa președintelui Nicușor Dan, de a organiza un referendum în rândul magistraţilor, subliniind că demiterea membrilor Consiliului nu poate fi realizată prin metode neprevăzute de lege. Procurorii au declarat că ar fi dispuşi să-şi depună mandatele doar dacă majoritatea alegătorilor ar cere acest lucru conform procedurilor legale.

Secţia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a transmis, luni seară, poziţia oficială referitoare la anunţul preşedintelui Nicuşor Dan privind iniţierea unui referendum în rândul corpului magistraţilor. Consiliul a precizat că rolul său constituţional fundamental este de a garanta independenţa justiţiei.

Potrivit comunicatului, începând cu luna mai 2025, CSM a adresat în mod repetat invitaţii preşedintelui României pentru a participa la şedinţele plenului, considerând că un dialog direct ar fi clarificat multe dintre neclarităţile recente. Consiliul respinge ideea că ar proteja interesele de breaslă în detrimentul interesului naţional.

Procurorii au precizat că, dincolo de bunele intenţii care ar putea sta la temelia ideii de referendum, nu pot fi de acord cu eludarea Constituţiei şi a legilor care guvernează justiţia, subliniind că pretinse încălcări ale legii nu pot fi remediate prin alte încălcări ale legii.

Aceștia au explicat că legea actuală prevede modalităţi clare de demitere a membrilor Consiliului, referendumul nefiind inclus printre acestea. Aceștia au precizat că ar fi fost dispuşi să-şi depună mandatele dacă majoritatea alegătorilor ar fi cerut-o. Procurorii au afirmat că raportarea la justiţie ca „a treia putere în stat” indica maniera în care politicul se raporta la justiţie.

Procurorii au precizat că un clasament al autorităţilor statului nu folosise ideii de democraţie și nu se subsumase principiilor europene de echilibru și control reciproc între autorităţi. Aceștia au precizat că modificările succesive ale legilor justiţiei au creat bulversări în activitatea instanţelor și parchetelor, atât în zona de urmărire penală și judecată, cât și în management și administraţie.

Ei au comunicat că, în cei trei ani de mandat, au semnalat necesitatea remedierilor legilor justiţiei, unele dintre ele similare cu cele solicitate de cei care se exprimaseră în spaţiul public. Procurorii au afirmat că și-au exprimat susținerea pentru mecanismele democratice și dialog, dar nu ar fi susținut demersuri care să fi implicat încălcări ale legilor, ci doar modificări corespunzătoare nevoilor sistemului.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat că va iniţia un referendum în rândul corpului magistraţilor pentru a stabili dacă CSM acţionează în interes public sau în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar, precizând că, în caz contrar, Consiliul va pleca de urgenţă. El a susţinut că unele sesizări ale magistraţilor arată că anumite conduceri din sistemul judiciar ar fi acţionat în interes de grup, influenţând profesional activitatea altor magistraţi.

Şeful statului a afirmat că promovările la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar fi avut loc pe criterii de obedienţă faţă de acest grup, şi nu pe criterii de profesionalism. Secţia pentru judecători a CSM a transmis duminică seara că referendumul nu este prevăzut de lege şi că nu va tolera nicio formă de ingerinţă, directă sau indirectă, în activitatea autorităţii judecătoreşti.