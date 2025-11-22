Social

Clujul va avea cel mai scump restaurant din România: fripturi care costă cât o garsonieră

Clujul va avea cel mai scump restaurant din România: fripturi care costă cât o garsonierărestaurant / sursa foto: dreamstime.com
Se deschide cel mai scump restaurant din România. Cluj-Napoca, oraș cunoscut pentru imobilele sale scumpe, se pregătește să intre și în topul gastronomic al luxului. Avram Gal, președintele PSD Câmpia Turzii și antreprenor cunoscut pentru afacerile sale controversate, a anunțat lansarea unui nou restaurant de top, GAL STEAK HOUSE, care promite să fie cel mai scump local din România.

Se deschide cel mai scump restaurant din România

„Astăzi împart cu voi un moment la care țin enorm: lansarea oficială a siglei pentru GAL STEAK HOUSE, restaurantul pe care îl voi deschide în curând în Cluj-Napoca. Este un proiect construit din pasiune, răbdare și dorința de a aduce în România ceva ce nu a mai existat până acum”, a declarat Gal, prezentând sigla localului.

Avram Gal. Sursa foto: Facebook

Avram Gal a spus că prețurile vor fi mari pentru că vor fi preparate de lux. Acesta a declarat că vrea să livreze perfecțiune și că nu este dispus să facă compromisuri sau să lase prețul.

„Știu că mulți dintre voi întreabă deja despre prețuri. Da, vom avea cele mai mari prețuri din România — pentru că și calitatea va fi la un nivel la care nu s-a ajuns până acum. Prefer să livrez perfecțiune, nu compromisuri.”

Un meniu spectaculos

GAL STEAK HOUSE se va concentra pe experiența culinară completă, promițând preparate din carne selectată atent din România, Statele Unite, Argentina și Japonia. Fiecare bucată va fi maturată corespunzător și gătită astfel încât să ofere „o experiență autentică, nu doar un preparat”, a explicat Gal.

Burger aur.

Burger aur. Sursa foto Arhiva EVZ

Clujenii, deja obișnuiți cu prețurile ridicate ale apartamentelor și chirii de lux, se vor putea acum „bucura” de prețuri la fel de spectaculoase și în meniul unui restaurant. Pentru cei care consideră că accesul la imobiliare de top este un simbol al statutului social, GAL STEAK HOUSE va oferi o alternativă gastronomică: fripturi la prețuri care reflectă exclusivitate și calitate premium.

Burgerul cu aur

Avram Gal nu este la prima „ieșire” în zona luxului culinar. În 2023, el a devenit viral în mediul online cu burgerul aurit, care costa 250 de lei. Reacțiile publicului au fost amestecate: unii au apreciat gestul extravagant, alții au criticat prețul ridicat. „Dau rinichi pe 2 burgeri”, scria un internauț, în timp ce altul comenta sarcastic: „E cam ieftin, dacă era 300 veneam”, potrivit știridecluj.

De data aceasta, restaurantul GAL STEAK HOUSE promite să ridice și mai mult ștacheta luxului culinar, oferind preparate de carne exclusiviste și o experiență completă pentru clienții care caută rafinament și originalitate. „Nu este doar un restaurant. Este o promisiune”, a spus Gal despre proiectul său.

