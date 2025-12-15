Ciprian Ciucu și-a început mandatul de primar cu datorii: Ştiam că sunt probleme, dar nu credeam că sunt aşa de grave

Ciprian Ciucu, noul primar general, a afirmat că, imediat după câștigarea alegerilor, a găsit datorii de miliarde de lei la Primăria Capitalei. „Ştiam, în mare, care sunt problemele, dar nu îmi imaginam că sunt aşa de grave”, a spus acesta, la un post TV.

Noul primar al Capitalei a declarat că este necesară o discuție despre buget și că situația l-a luat prin surprindere. El a spus că știa care sunt problemele, însă nu își imagina că sunt atât de grave.

„Îmi încep mandatul cu datorii, per ansamblu, undeva spre 3 miliarde de lei. Iar bugetul la începutul anului, ce va rămâne necheltuit, undeva la 20 de milioane de lei”, a spus noul primar general.

Pentru a arăta cât de redusă este suma în raport cu nevoile municipiului, Ciucu a făcut o comparație: „Ca să reabilitezi Piaţa Lahovari, de exemplu, e nevoie de bani. Şi eu încep anul cu 20 de milioane de lei. Bani cu care poţi să anvelopezi o scară de bloc, ca să avem o idee”.

Ciucu a declarat că Termoenergetica și STB sunt două companii aflate într-o situație deosebit de gravă.

„S-au acumulat datorii peste ani, la Termoenergetica, 1,2 miliarde avem datorii la STB şi nu vreau să mă duc cu mâna întinsă la Guvern (...). Lucrurile sunt mult prea grave şi dacă nu găsim soluţie - insolvenţă. Insolvenţă a STB. Va trebui să găsim rapid o soluţie. Dacă nu, asta e viaţa. Eu am venit aici să fac treabă. Şi insolvenţa poate însemna că nu se mai acumulează datorii suplimentare şi reorganizarea pe baze solide. Voi căuta soluţii semnificative, ca să degrevăm STB de o datorie de 1,2 miliarde de lei”, a explicat edilul.

Ciucu a avertizat că, în mandatul său de doar doi ani și jumătate la Primăria Capitalei, va fi nevoit să facă restructurări.

„Vor fi şi restructurări, nu se poate doar să ceri bani, fără să schimbi nimic. Vor fi tăieri. Sunt zone care se dublează. Adică ai şi administraţie, ai şi companie municipală. Voi face o analiză de coerenţă şi voi vedea ce va rămâne şi ce nu va rămâne. Voi fi foarte transparent, voi explica fiecare pas, nu o să răspund la telefoane, dar ne-a ajuns cuţitul la os. Dacă nu facem acum, nu se va mai face niciodată”, a explicat primarul Capitalei.