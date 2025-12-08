Politica

Ce salariu va primi Ciprian Ciucu odată cu mandatul la Primăria Capitalei

Comentează știrea
Ce salariu va primi Ciprian Ciucu odată cu mandatul la Primăria CapitaleiCiprian Ciucu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Din cuprinsul articolului

Odată ce Ciprian Ciucu va prelua funcția de primar general, la Primăria Capitalei, venitul său brut va deveni mai mare decât cel pe care îl încasa la Sectorul 6, diferența fiind de 11,1%, iar suma netă suplimentară ajungând la aproximativ 1.413 lei lunar. Transferul către administrația centrală îi aduce astfel un salariu mai ridicat decât cel acordat până acum în sector.

Indemnizația primită la conducerea Sectorului 6

Pentru postul de primar al Sectorului 6, Ciucu avea, la 30 septembrie 2025, un venit brut de 21.735 de lei, conform datelor publicate de Primăria Sectorului 6.

Autoritatea locală precizează că această indemnizație rezultă din înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexa nr. IX cu salariul minim brut garantat în plată – 9*2300 lei x 5% – conf. art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

Ciprian Ciucu

Ciprian Ciucu. Sursa foto Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ce salariu va primi Ciprian Ciucu odată cu mandatul la Primăria Capitalei

La nivelul Primăriei Capitalei, pentru aceeași perioadă, indemnizația brută a primarului general este de 24.150 de lei, conform informațiilor PMB. Aceasta este stabilită în baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aplicată împreună cu H.C.G.M.B. nr. 97/2024.

O zi liberă în plus pentru români. Legea a fost adoptată de Senat
O zi liberă în plus pentru români. Legea a fost adoptată de Senat
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 decembrie 2025. Dracul se ascunde în morile de apă
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  9 decembrie 2025. Dracul se ascunde în morile de apă

Prin urmare, trecerea de la funcția de edil de sector la cea de edil-șef aduce o creștere de 2.415 lei la nivel brut. Calculat la un venit de 24.150 de lei, salariul net al primarului general se situează la aproximativ 14.127 lei, potrivit unei platforme online de calcul salarial.

Ce sumă rămâne în plată: venitul net al primarului general

După reținerile obligatorii – 6.038 lei CAS (25%), 2.415 lei CASS (10%) și 1.570 lei impozit pe venit (10%) – totalul contribuțiilor se ridică la 10.566 lei, fără a lua în considerare eventualele deduceri personale.

Pentru funcția de primar de sector, salariul net al lui Ciucu se situează la 12.714 lei, după scăderea taxelor, ceea ce înseamnă o diferență de 1.413 lei între cele două posturi.

Declarația de avere completată în noiembrie 2025 arată că acesta a încasat 232.192 de lei în cursul anului pentru funcția de primar al Sectorului 6, echivalentul a aproximativ 19.350 de lei pe lună. În plus, Ciucu a obținut în jur de 1.470 de euro din chirii.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:45 - Gigi Becali schimbă din temelii lotul de la FCSB. Jucătorii de care vrea să scape urgent
23:37 - NASA dezvăluie comportamentul neobișnuit al cometei 3I/ATLAS: pulsează asemenea unei inimi
23:27 - Anda Adam, criticată de fani pe rețelele sociale. Cântăreața se apără: Eu am promovat întotdeauna un stil de viață să...
23:18 - Ministrul german al Apărării a anulat întâlnirea cu Bolojan. Motivul invocat de Pistorius
23:08 - Transportatori români, sancționați dur în Slovenia. Camioane confiscate și amenzi de aproape 50.000 de euro
22:58 - Eșec pe linie la concursul pentru șefia TNB. Niciun candidat nu a trecut de prima etapă de evaluare

HAI România!

Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Bătălia pentru București. Mai mult decât administrație. Noua Ordine Mondială. SUA și Planul de Pace
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Diplomația SUA–Rusia se lovește de zid, iar Europa plătește costul strategic!
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22
Merită să rămân? Sau să plec? Ghid despre relațiile care se destramă| 🎙 Punctul pe 🅘 – Ep. #22

Proiecte speciale