Ce salariu va primi Ciprian Ciucu odată cu mandatul la Primăria Capitalei

Odată ce Ciprian Ciucu va prelua funcția de primar general, la Primăria Capitalei, venitul său brut va deveni mai mare decât cel pe care îl încasa la Sectorul 6, diferența fiind de 11,1%, iar suma netă suplimentară ajungând la aproximativ 1.413 lei lunar. Transferul către administrația centrală îi aduce astfel un salariu mai ridicat decât cel acordat până acum în sector.

Pentru postul de primar al Sectorului 6, Ciucu avea, la 30 septembrie 2025, un venit brut de 21.735 de lei, conform datelor publicate de Primăria Sectorului 6.

Autoritatea locală precizează că această indemnizație rezultă din înmulțirea coeficienților prevăzuți în anexa nr. IX cu salariul minim brut garantat în plată – 9*2300 lei x 5% – conf. art. I alin. (2) din O.U.G. nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

La nivelul Primăriei Capitalei, pentru aceeași perioadă, indemnizația brută a primarului general este de 24.150 de lei, conform informațiilor PMB. Aceasta este stabilită în baza Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, aplicată împreună cu H.C.G.M.B. nr. 97/2024.

Prin urmare, trecerea de la funcția de edil de sector la cea de edil-șef aduce o creștere de 2.415 lei la nivel brut. Calculat la un venit de 24.150 de lei, salariul net al primarului general se situează la aproximativ 14.127 lei, potrivit unei platforme online de calcul salarial.

După reținerile obligatorii – 6.038 lei CAS (25%), 2.415 lei CASS (10%) și 1.570 lei impozit pe venit (10%) – totalul contribuțiilor se ridică la 10.566 lei, fără a lua în considerare eventualele deduceri personale.

Pentru funcția de primar de sector, salariul net al lui Ciucu se situează la 12.714 lei, după scăderea taxelor, ceea ce înseamnă o diferență de 1.413 lei între cele două posturi.

Declarația de avere completată în noiembrie 2025 arată că acesta a încasat 232.192 de lei în cursul anului pentru funcția de primar al Sectorului 6, echivalentul a aproximativ 19.350 de lei pe lună. În plus, Ciucu a obținut în jur de 1.470 de euro din chirii.