Cel mai vechi fabricant de arme din lume vrea să producă trei tipuri de arme în România

România ar putea deveni parte din lanțul industrial al Beretta, după ce producătorul italian a propus transferul de tehnologie pentru fabricarea locală a unor arme esențiale pentru forțele militare, precum pistoalele Beretta, puștile de asalt NARP și aruncătoarele de grenade, potrivit unui comunicat de presă al companiei.

Producătorul italian de armament Beretta poartă negocieri pentru un transfer complet de tehnologie în România și a transmis oficial răspunsul la Cererea de Informații (RFI) lansată de Grupul de lucru SAFE, coordonat de șeful Cancelariei prim-ministrului.

„Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A. a transmis oficial răspunsul la Cererea de Informaţii (RFI) lansată de Grupul de lucru SAFE condus de şeful Cancelariei Prim-Ministrului României. Documentul propune un model strategic şi cuprinzător de consolidare a capacităţilor industriale româneşti din domeniul apărării, contribuind totodată la rezilienţa ecosistemului european de apărare”, se arată în comunicat.

Potrivit sursei citate, planul vizează producerea integrală în România a puștii de asalt NARP 5,56, a pistolului semiautomat APX 9×19 și a aruncătorului de grenade de 40 mm.

Pentru puștile cu lunetă de calibru 7,62 și pentru mitralierele ușoare 5,56 și 7,62, Beretta propune o producție locală parțială, iar compania își arată disponibilitatea de a discuta ulterior un transfer complet de tehnologie și pentru mitraliera compactă de calibru 9×19.

„Compania pune la dispoziţie un portofoliu extins de soluţii de ultimă generaţie, concepute pentru a răspunde atât cerinţelor strategice ale României, cât şi celor mai înalte standarde internaţionale. Prin acest demers, Beretta propune o integrare solidă a României în Baza Industrială Europeană de Apărare, urmărind creşterea sustenabilă a capacităţilor locale fără a afecta autonomia naţională de producţie. Modelul industrial avansat propus este în linie cu obiectivele UE privind competitivitatea, sustenabilitatea şi coordonarea strategică în domeniul apărării”, se mai arară în comunicat.

Reprezentanții companiei subliniază că propunerea are în centru un program complet de transfer de tehnologie, conceput să susțină integrarea proceselor de producție în România.

„Iniţiativa strategică vizează consolidarea industriale locale şi a capacităţilor tehnice, sporirea independenţei operaţionale în producţia din domeniul apărării, stimularea colaborării cu partenerii industriali autohtoni şi sprijinirea obiectivelor de securitate naţională ale României prin investiţii pe termen lung”, se mai arată în comunicat.

Beretta (Fabbrica d’Armi Pietro Beretta S.p.A.) este cel mai vechi producător de arme din lume și membru-fondator al alianței Beretta Defense Technologies (BDT), grup de companii din Beretta Holding dedicat sprijinirii forțelor armate.