OPEC+ menține producția de petrol la nivelul actual

Alianța OPEC+ a decis duminică să păstreze neschimbate nivelurile de producţie pentru primul trimestru al anului 2026, potrivit Bussines Standard.

Decizia reflectă prioritatea acordată stabilităţii pieţei, într-un moment în care există îngrijorări privind un posibil excedent global de ofertă.

Această măsură vine după ce, începând din aprilie 2025, unele state membre au majorat producţia cu circa 2,9 milioane de barili pe zi (bpd), încercând să recâştige cotă de piaţă.

Piaţa petrolului se confruntă cu semnale mixte: pe de o parte, posibila relaxare a sancţiunilor împotriva producătorilor sancţionaţi — în special dacă un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina avansează — ar putea crește oferta globală; pe de altă parte, menținerea restricțiilor ar putea reduce exporturile rusești.

De asemenea, potrivit datelor recente, cererea globală pentru țiţei de la OPEC+ ar putea fi ușor sub nivelul producției estimate pentru 2026, ceea ce semnalează posibilitatea unui surplus de piață.

În pofida deciziei de a nu majora producţia, OPEC+ menţine în vigoare reduceri voluntare de producţie de aproximativ 3,24 milioane bpd, considerate echivalentul a circa 3% din cererea mondială.

Potrivit declarațiilor făcute după încheierea reuniunii, măsurile aprobate în aprilie și în lunile următoare au fost oprită până la 31 decembrie 2026, iar decizia privind menţinerea producţiei neschimbate face parte din strategia pentru stabilizarea pieţei.

Un aspect important al deciziei este aprobarea unui mecanism prin care fiecare membru al OPEC+ va fi evaluat — va fi analizată „capacitatea maximă de producţie” (maximum sustainable production capacity) a fiecărei ţări. Acest mecanism urmează să fie folosit pentru stabilirea cotelor individuale de producţie (baseline) pentru anul 2027.

Evaluarea va avea loc între ianuarie și septembrie 2026 pentru 19 dintre cele 22 de state membre. Pentru ţările aflate sub sancţiuni — cum sunt Rusia, Iran şi Venezuela — capacitatea va fi estimată diferit, fie printr-o firmă separată, fie pe baza unei medii a producţiei din lunile august — octombrie 2026.

Acest pas este considerat crucial de către alianță, întrucât stabilirea nivelurilor de referință va influența în mod direct cotele de producţie pentru anul viitor.

Un fost oficial OPEC şi analist la Rystad Energy, Jorge Leon, a declarat că „mesajul grupului a fost clar: stabilitatea cântăreşte mai mult decât ambiţia într-un moment în care perspectivele pieţei se deteriorează rapid.”

Această poziţie sugerează că, pentru moment, alianţa preferă să evite creşteri de producţie care ar putea exacerba presiunea asupra preţurilor, şi să rămână precaută în faţa semnelor de supraofertă.

Prin decizia de a menține producția la nivelurile actuale în primul trimestru din 2026 și de a implementa mecanismul de evaluare a capacității de producție, OPEC+ pare să se orienteze spre o strategie de stabilizare și probă de rezistență.

Dacă rezultatele evaluării de capacitate vor conduce la alocarea unor cote mai mari pentru state cu producție crescută — precum Emiratele Arabe Unite — sau la restrângerea cotelor pentru state cu capacitate în scădere, cum sunt câteva țări din Africa, s-ar putea ajunge la reconfigurări semnificative ale producției globale.

Totuși, decizia actuală reflectă o conștientizare a riscurilor de piață: în lipsa unei cereri suficient de puternice, majorările de producţie ar putea suprasolicita oferta globală.