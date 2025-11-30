De ce nu poate spune un ministru tot ce știe. Lecțiile lui Tanczos Barna

Vicepremierul Tanczos Barna a vorbit, sâmbătă, despre limitele sincerității în politica românească și despre responsabilitatea cuvântului rostit de un ministru. El a spus că un politician trebuie să fie sincer, dar și cumpătat, pentru că o singură declarație poate modifica evoluția unor piețe. Barna a dat exemplul învățat în perioada petrecută la Ministerul Agriculturii.

„Ministrul nu poate comenta public starea recoltei de grâu, deoarece un anunț de producție excelentă scade prețul la bursă, iar o afirmație despre o recoltă slabă îl poate crește imediat. Poți să influențezi evoluția piețelor doar printr-o propoziție”, a declarat el la Digi 24.

Tanczos Barna a vorbit și despre modul în care se raportează la echipele pe care le conduce. A spus că nu se consideră o persoană calmă în interiorul instituțiilor, însă își asumă un stil mixt, în care autoritatea se îmbină cu deschiderea spre dialog. „Cred că sunt și autoritar. Nu prea îmi place. Îmi place să mă consult, îmi place să ascult”, a spus vicepremierul, adăugând că, în cei doi ani și jumătate petrecuți la Ministerul Mediului, a lucrat cu echipa existentă, fără să schimbe directori, și a reușit, în această formulă, să obțină performanță.

Tanczos Barna a povestit și o întâlnire recentă cu un grup de studenți veniți la Guvern, unde prima întrebare primită a fost dacă politicienii mint: „Am zis că eu nu mint. Nu spun că nu ocolesc câteodată răspunsul, dar poți fi sincer. „Adevărul nu este întotdeauna confortabil pentru public. Lumea nu vrea să audă adevărul de fiecare dată. Nu vrea să se confrunte cu ceea ce urmează și, în final, mesagerul este cel luat la țintă.”