Tanczos Barna, despre atacul cu baioneta din 2006: L-am iertat pe agresor, se dădea descendent al lui Ștefan cel Mare

Vicepremierul Tanczos Barna a povestit, sâmbătă, despre momentul în care, în martie 2006, a fost înjunghiat în biroul său de la Agenția Domeniilor Statului (ADS), instituție pe care o conducea la acea vreme. Incidentul a avut loc în contextul unui control ANAF pe care Barna l-a descris ca fiind „dur” și, după cum a precizat, „probabil comandat politic”. „Am trecut de acel episod, am supraviețuit. Dumnezeu cred că m-a trimis înapoi”, a spus vicepremierul la Digi 24.

În urma agresiunii, Tanczos Barna a fost internat zece zile, trecând prin două operații și investigații CT realizate de echipe medicale speciale. La întoarcerea la ADS, controlul ANAF era aproape finalizat, iar Barna a descris întâlnirea cu conducătorul echipei: „Față de ce era să pățesc, să mor, asta este parfum. Scrieți ce doriți, mergem în instanță.”

Vicepremierul a amintit că, la acel moment, fiul său cel mare avea cinci luni, iar soția sa a renunțat la alăptare din cauza șocului trăit. „A fost un moment de cumpănă, dar n-am rămas cu sechele”, a afirmat el.

Barna a mai spus că l-a iertat pe agresor în sala de judecată și că nu a cerut despăgubiri, deși instanța stabilise o sumă de 10.000 de euro. „Nu i-am cerut niciodată banii”, a explicat vicepremierul. Agresorul susținea că este descendent direct al lui Ștefan cel Mare și că reprezintă țăranii din Cotnari, cerându-i pământul. Tanczos Barna a menționat că atacatorul venise aproape lunar în audiență, se înscrisese în UDMR și fusese implicat anterior în incidente publice, precum legarea de statui cu lanțuri și pătrunderea cu benzină în prefectură.

Vicepremierul a mai povestit că agresiunea a fost neașteptată: „Colegii mei nu mi-au spus că era un nebun în instituție. Când am coborât în secretariat, mi-a băgat cuțitul; era o baionetă din Primul Război Mondial. Sunt bine. Fac sport, alerg, n-am absolut nicio problemă.”

Chiar și după ce agresorul a fost eliberat provizoriu, înainte de condamnarea definitivă, Barna nu a solicitat protecție SPP: „Până n-am ajuns în CSAT, n-am avut SPP niciodată”. Alecu Chitaru a fost condamnat de Tribunalul București la 9 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Incidentul rămâne unul dintre cele mai mediatizate atacuri asupra unui oficial de rang înalt din România în ultimele două decenii.