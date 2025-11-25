Prețurile se vor tempera în câteva luni. Prognoza lui Tanczos Barna pentru relansarea economică

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că impactul majorării TVA asupra consumului din România este unul temporar. Potrivit acestuia, presiunea asupra prețurilor a fost accentuată și de eliminarea subvențiilor la energie și de creșterea tarifelor la gazele naturale.

„Orice majorare a TVA generează, în primul val de efect, o reducere a consumului – este un efect care trece după primele două luni. Lucrurile reintră pe un făgaș normal. Problema astăzi în România este că peste majorarea TVA s-au suprapus și eliminarea acelor subvenții la energia electrică. Au crescut prețurile la gaze naturale, iar la energia electrică a venit TVA de 21%. Ele s-au suprapus și a crescut inflația, care la rândul ei a generat o reducere a consumului. Aceste lucruri se vor ameliora în următoarele 2-3 luni”, a explicat vicepremierul la Digi 24.

Tanczos Barna a mai spus că variațiile lunare ale încasărilor din TVA sunt determinate de ciclicitate și sezonalitate. „Dacă încasările cresc într-o lună, trebuie luată în calcul și scăderea din luna următoare. Octombrie a revenit pe trend crescător”, a explicat acesta. Vicepremierul a insistat importanța unei gestionări corecte a restituirilor de TVA pentru a preveni fraudele fiscale și pentru a reduce riscul de evaziune.

Datele Ministerului Finanțelor arată că încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie 2025, au fost de aproximativ 35,48 miliarde de lei, dintr-un total de 94,75 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului. Comparativ cu aceeași perioadă din 2024, peste două treimi din veniturile suplimentare de TVA au fost generate în intervalul iulie-septembrie. ANAF a raportat în august încasări de 12,556 miliarde de lei și în septembrie 12,207 miliarde de lei.

Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că inflația ar putea scădea semnificativ în a doua parte a anului 2026.

Cred că în a doua parte a anului 2026 deja o să vedem o inflație scăzută foarte mult - vorbim chiar despre o scădere abruptă. Undeva după cinci-șase luni putem să avem deja un impact pozitiv asupra scăderii inflației. De asemenea, consumul se va relansa, a spus acesta.

El a precizat că perioada iulie–august a generat un șoc economic prin majorările de impozite și creșterea prețurilor la anumite bunuri și servicii, dar că, după această etapă, pot fi puse bazele unei creșteri economice solide. Vicepremierul a subliniat și necesitatea limitării cheltuielilor publice pentru a menține stabilitatea financiară și a evita creșterea numărului de angajați la stat.