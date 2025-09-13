Cât costă testul de paternitate în România. Marele dezavantaj al celui pe care îl poți face acasă

În România, testele de paternitate au devenit extrem de accesibile, putând fi comandate la fel de ușor ca un gadget electronic. Atunci când rezultatul are implicații juridice, cum ar fi stabilirea pensiei alimentare, nu contează doar ce arată ADN-ul, ci și modul în care testul a fost realizat și validat.

În prezent, costurile pentru efectuarea unui test de paternitate informativ variază între 800 și 1200 de lei. Acest tip de test este recomandat atunci când părintele este conștient că rezultatul nu are valoare juridică. Testele de paternitate informative sunt realizate în colaborare cu laboratoare acreditate internațional și oferă o probabilitate de confirmare a paternității de peste 99,999%, analiza fiind efectuată pe minimum 24 de markeri ADN STR autozomali.

Testul se efectuează la domiciliu, folosind un kit care conține tampoane de recoltare și instrucțiuni clare despre modul corect de prelevare a probelor. Având în vedete că recoltarea se face acasă, cei implicați nu subt nevoiți să prezinte documentele.

Rezultatul indică o compatibilitate foarte mare, dar fără verificarea identității și fără lanț de custodie, raportul nu poate fi folosit în instanță. Dacă se ajunge la proces, judecătorul poate solicita repetarea testului într-un laborator acreditat.

Testul de paternitate legalizat stabilește relația biologică dintre un tată și un copil prin analizarea a cel puțin 24 de markeri genetici STR. Rezultatul oferă certitudinea dacă un bărbat este sau nu tatăl biologic al copilului și poate fi folosit ca probă oficială în fața instanțelor sau a altor autorități. În cazul acestui tip de test, prețul pornește de la 2.500 de lei și poate depăși 5.000 de lei.

Acest tip de test este recomandat atunci când este necesară dovada legală a paternității, de exemplu în procese de recunoaștere a copilului, contestarea paternității, adopție, emigrare. Testele sunt efectuate în colaborare cu laboratoare acreditate internațional și oferă o probabilitate de confirmare a paternității de peste 99,999%, analiza fiind realizată pe minimum 24 de markeri ADN STR autozomali.

Testul se efectuează exclusiv în clinică, pe bază de programare. Probe de celule bucale sunt recoltate de un asistent specializat, în prezența participanților, iar eprubetele sunt sigilate imediat.

Pentru testele efectuate cu un copil minor, este necesară prezența ambilor părinți. Identitatea participanților se confirmă cu actele de identitate valabile (buletin, pașaport) pentru cei peste 14 ani și cu certificatul de naștere pentru cei sub 14 ani.

Rezultatele sunt disponibile în 5–7 zile lucrătoare și pot fi ridicate direct din clinică sau primite prin curier, oferind o dovadă legală valabilă pentru autorități sau instanțe.