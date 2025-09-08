Politica

Călin Georgescu se plânge că îi sunt folosite ilegal numele și imaginea

Călin Georgescu. Sursa foto: Captură video Facebook
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a anunțat că numele și imaginea sa sunt folosite ilegal în mediul online. „Site-ul calingeorgescuinvest.eu este un site suspect, cu indicii clare de fraudă”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Georgescu: Nu am nicio legătură cu acest site

Fostul candidat la prezidențiale a anunțat că numele și imaginea sa sunt folosite ilegal online. El a explicat că site-ul se promovează sub denumirea „Călin Georgescu Invest”, dar în documentele de confidențialitate figurează o altă firmă, „Sorin Constantinescu Invest”.

„Nu am nicio legătură cu site-ul calingeorgescuinvest.eu. Folosește ilegal numele și imaginea mea, fără consimțământ, în scopuri financiare, inclusiv o fotografie trucată”, a scris acesta.

„Am întreprins toate demersurile legale în vederea stopării acestor practici ilegale”

Georgescu a anunțat că, cu ajutorul avocaților săi, a depus toate demersurile legale pentru a opri aceste practici și pentru a-i trage la răspundere penală pe cei vinovați.

„Cu sprijinul avocaților mei am întreprins toate demersurile legale în vederea stopării acestor practici ilegale și în vederea tragerii la răspundere penală a persoanelor vinovate. Vă recomand cu tărie:

NU transmiteți date personale !!

NU efectuați plăți sau investiții pe acest site !!”, a mai scris Georgescu.

Cartea sa, vândută fără acordul său

Nu este prima dată când fostul candidat reclamă astfel de practici. În iulie, el a afirmat că lucrarea sa „Cumpăna României” este vândută fără acordul său, într-o formă modificată, pe o platformă online din România. Autorul a subliniat că volumul este comercializat de firma Enso Books SRL, într-o ediție contrafăcută, cu pasaje schimbate.

Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024 spunea că volumul a fost tipărit și vândut fără contract și semnătură, conținând modificări neautorizate și date false.

De asemenea, într-o altă postare din 30 iunie 2025, Georgescu a acuzat și compania ROLCRIS IMPEX SRL că ar fi tipărit și vândut volumul fără contract și fără drepturi legale. El a susținut că datele de copyright afișate sunt false, iar lipsa unei înțelegeri scrise confirmă caracterul ilegal.

