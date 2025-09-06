Justitie „Cazul Georgescu” se repetă la Chișinău. Poliția semnează un acord cu TikTok pentru a bloca conturile suspecte







Republica Moldova. Poliția Națională a Republicii Moldova a semnat un acord de colaborare cu platforma TikTok pentru a preveni manipulările online în perioada electorală. Un fenomen care, potrivit experților, a compromis alegerile prezidențiale din România. Fenomen cunoscut sub denumirea de „cazul Georgescu”. Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, conturile suspecte care înregistrează creșteri anormale de vizualizări vor putea fi blocate în cel mult trei ore. Comparativ cu cele 24–72 de ore necesare până acum.

„Începând de joia trecută am semnat și noi, Poliția, acordul cu TikTokul, am intrat în contact direct. A fost creat punctul focal și în cadrul subdiviziunilor noastre. Pentru noi este foarte important ca începerea procesului de identificare și suspendare a acestor conturi să fie într-o perioadă cât mai scurtă. Vorbim de la o oră la trei ore, nu de la 24 la 72 de ore”, a declarat Cernăuțeanu pentru un post privat de televiziune.

Printre primele formațiuni care ar putea intra în vizorul verificărilor se numără Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc. Experții din România au remarcat similitudini cu „fenomenul Georgescu”. Atunci când un val de conturi false și campanii agresive pe TikTok au influențat masiv percepția publică înainte de alegerile prezidențiale din țara vecină.

Consiliul Național al Audiovizualului din România a anunțat că va notifica platforma TikTok după ce a descoperit nereguli care ar putea afecta procesul electoral din Republica Moldova. În atenție sunt cel puțin 17 conturi care distribuie masiv conținutul lui Costiuc. Astfel, acumulând peste un milion de vizualizări într-o singură săptămână.

Experții români au descoperit că aceste 17 conturi sunt susținute de alte 993 de conturi tip „bot”, fără conținut propriu. Însă care amplifică vizibilitatea postărilor prin redistribuiri și vizualizări artificiale. Creșterea spectaculoasă, de 300% într-o săptămână, ridică suspiciuni privind autenticitatea popularității online a candidatului.

„Noi avem acest schimb de informații și cu România. Acolo vedem că anumite elemente de dezinformare sau anumite aspecte care sunt în afara legii se petrec pe teritoriul României în favoarea unuia sau altui candidat. Noi lucrăm exact pentru teritoriul Republicii Moldova sau pentru conturile care ne sunt vizibile nouă aici”, a adăugat șeful IGP.

În replică, liderul Partidului „Democrația Acasă” recunoaște că mai multe conturi îi promovează mesajele. Acesta susține că acestea au fost create de susținători, fără finanțare din exterior.

„Oamenii noștri au pornit să crească o serie de conturi pentru că există o cenzură nemaipomenită în online, noi nu am negat. Acolo nu sunt dezinformări, acolo nu există sponsorizare, acolo nu sunt bani. Sunt multe conturi care eu habar nu am cine sunt, ei decupează și își cresc contul pe baza vizualizărilor pe care le produce «hashtagul» Costiuc și Democrația Acasă”, a declarat candidatul.