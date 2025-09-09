Social Cadavrul unui bărbat din Brăila, ținut în casă de soție timp de mai multe zile







Un bărbat de 82 de ani a fost găsit mort, luni seară, în apartamentul său dintr-un bloc din cartierul Apollo din Brăila, unde locuia împreună cu soția sa. Fostul șef al Poliției Brăila, Cătălin Chivu, a surprins momentul în care cadavrul bărbatului a fost scos din apartament.

Luni seară, într-un bloc din cartierul Apollo din Brăila, un bărbat de 82 de ani a fost găsit fără suflare în apartamentul unde locuia împreună cu soția sa. Medicii legiști au stabilit că moartea s-a produs din cauze naturale.

Vecinii au declarat că trupul se afla într-o stare avansată de putrefacție, iar mirosul puternic i-a determinat să anunțe autoritățile.

Femeia, care ar avea probleme psihice, nu ar fi anunțat moartea soțului și ar fi continuat să locuiască în apartament alături de cadavru o perioadă îndelungată.

În prezent, anchetatorii verifică în continuare toate circumstanțele în care s-a produs acest eveniment.

Imaginile surprinse de fostul șef al Poliției Brăila, Cătălin Chivu, acum jurnalist de investigații, arată momentul în care cadavrul bărbatului a fost scos din apartament.

Un incident asemănător este cel din Giurgiu, când un bărbat de 45 de ani a stat în casă cu tatăl său mort timp de opt luni pentru a-i încasa pensia. Situația a fost descoperită la finalul lunii august, după ce o rudă a observat că ceva nu era în regulă și a sunat la poliție.

La fața locului, polițiștii au descoperit că bătrânul de 84 de ani fusese mort în casă de mai multe luni, iar fiul său nu declarase moartea acestuia pentru a continua să-i încaseze pensia. Necropsia a stabilit că bărbatul murise din cauze naturale în luna ianuarie 2025.

Examinarea cadavrului nu a arătat urme de violență, iar necropsia a stabilit că moartea a fost din cauze naturale. Anchetatorii au continuat cercetările pentru ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune, sub coordonarea procurorului de caz de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Giurgiu