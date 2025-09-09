International Coreea de Sud rezolvă rapid problema legată de cei 300 de muncitori ilegali din SUA







Un număr mare de muncitori sud-coreeni au fost reținuți în urma unei ample razii de imigrație la o uzină de baterii auto din Georgia, iar autoritățile sud-coreene au anunțat că trimit o cursă charter pentru a-i aduce înapoi acasă, potrivit Atlanta Field Office.

Incidentul implică aproximativ 300 de angajați sud-coreeni, parte dintr-un proiect de 4,3 miliarde de dolari derulat de Hyundai Motor și LG Energy Solution, și ridică întrebări despre protecția cetățenilor străini în Statele Unite.

Autoritățile sud-coreene au confirmat că un avion charter operat de Korean Air, model Boeing 747-8i, cu 368 de locuri, va zbura de la Incheon la Atlanta pentru a aduce acasă muncitorii reținuți.

Declarația a fost făcută de un purtător de cuvânt al companiei aeriene, precizând că zborul ar putea avea loc chiar miercuri.

Razia de imigrație din Georgia a vizat o uzină de baterii pentru mașini electrice și a condus la arestarea a 475 de persoane, dintre care aproximativ 300 erau sud-coreeni.

Ministerul sud-coreean de Externe a transmis că va negocia cu autoritățile americane pentru a obține garanții privind reîntoarcerea muncitorilor și posibilitatea acestora de a reveni în SUA dacă proiectele lor continuă.

În urma raidului, guvernul sud-coreean a mobilizat rapid echipe diplomatice în Washington și la Atlanta. Se estimează că fiecare muncitor sud-coreean reținut beneficiază de sprijin consular, iar autoritățile locale au cooperat pentru facilitarea transportului în siguranță.

Suma implicată în proiect, 4,3 miliarde de dolari, subliniază importanța strategică a investiției și impactul economic al acestei situații asupra colaborării industriale dintre SUA și Coreea de Sud.

Mai mult, liderii companiilor implicate, Hyundai Motor și LG Energy Solution, au emis declarații prin care și-au exprimat îngrijorarea pentru bunăstarea angajaților și au confirmat că proiectul va continua, menținând măsurile de securitate și conformitate legală necesare.

Aceste reacții arată nivelul ridicat de coordonare între autoritățile guvernamentale și sectorul privat în gestionarea situațiilor critice legate de imigrație și muncă străină.

Repornirea transportului muncitorilor sud-coreeni înapoi în țară este privită ca o măsură temporară de siguranță, însă consecințele pe termen lung pot fi multiple.

Pe plan economic, proiectul de baterii electrice reprezintă o investiție strategică pentru mobilitatea electrică globală și pentru lanțurile de aprovizionare transnaționale.

În plan politic, incidentul subliniază tensiunile privind legislația de imigrație din SUA și importanța negocierii diplomatice pentru protecția cetățenilor străini.

Specialiștii în relații internaționale avertizează că astfel de situații pot influența viitoarele programe de angajare a muncitorilor străini și pot genera presiuni asupra politicilor de imigrație la nivel regional.

Reacția rapidă a Coreei de Sud și colaborarea cu autoritățile americane arată un model de gestionare a crizelor care combină protecția cetățenilor cu menținerea relațiilor economice strategice.