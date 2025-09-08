Social Acoperiș prăbușit la un supermarket din Germania. Siguranța clădirilor publice, problematică







Acoperișul unui supermarket Rewe din Germania s-a prăbușit pe 7 septembrie, în jurul orei 17:45, în timp ce clienții așteptau la casele de marcat, relatează Bild. Patru persoane au fost rănite, dintre care două se află în stare gravă, a confirmat Mike König, comandant adjunct al pompierilor din localitate. „În trei secunde acoperișul s-a prăbușit”, a declarat acesta, citând martorii aflați la fața locului.

În acel moment, în magazin se aflau 26 de persoane, clienți și angajați. Doi oameni au fost grav răniți, alți doi au suferit răni ușoare, însă medicii au confirmat că nimeni nu se află în pericol de moarte. Pagubele materiale sunt însă uriașe, pompierii estimând că doar daunele aduse clădirii se ridică la milioane de euro.

La scurt timp după accident, pompierii, echipele de urgență și poliția au ajuns la fața locului. Au fost folosite camere cu termoviziune pentru a verifica dacă există persoane prinse sub dărâmături. Din fericire, nu au fost identificate victime suplimentare. Poliția a sigilat clădirea și a restricționat accesul în zonă, iar investigațiile continuă pentru a stabili cauza exactă a prăbușirii.

Supermarketul fusese redeschis la mijlocul lunii august, după șapte săptămâni de renovare. Un localnic a declarat pentru presă că „acoperișul nu a fost renovat”, ceea ce ridică întrebări cu privire la natura lucrărilor efectuate. Reprezentanții Rewe nu au oferit încă o poziție oficială.

În Germania, asemenea incidente sunt investigate atât de procurori, cât și de autoritățile responsabile de siguranța construcțiilor. În funcție de rezultatele anchetei, pot fi trași la răspundere constructorii, firmele de mentenanță sau chiar proprietarii clădirii. Responsabilitatea nu este doar legală, ci și morală, întrucât în joc este siguranța cetățenilor.

Pentru comunitatea locală, incidentul reprezintă un șoc. Oamenii încep să își pună întrebări despre siguranța altor clădiri comerciale și cer mai multă transparență din partea companiilor care administrează astfel de spații.

Deși incidentul din Germania nu s-a soldat cu victime, amintește de unul dintre cele mai grave accidente civile din Europa ultimelor decenii. În noiembrie 2013, acoperișul supermarketului Maxima din Riga, Letonia, s-a prăbușit în timpul orelor de vârf, provocând moartea a 54 de persoane și rănirea altor 40. Ancheta oficială a arătat că erorile de proiectare structurală au fost decisive. Cazul a dus la proteste masive și chiar la demisia premierului Letoniei de la acea vreme.

Un alt exemplu dramatic este cel din Moscova, în februarie 2006, când acoperișul unui bazar acoperit s-a prăbușit sub greutatea zăpezii, ucigând peste 50 de persoane. Ulterior, autoritățile ruse au fost criticate pentru lipsa controalelor și pentru neglijența în întreținerea clădirilor.

Astfel de tragedii arată că problema siguranței clădirilor publice nu ține doar de o țară sau de un lanț comercial, ci este una globală, care se repetă periodic, adesea cu consecințe dramatice.

Specialiștii în construcții subliniază câteva cauze recurente în cazurile de prăbușiri de acoperișuri. Prima este proiectarea deficitară, fie prin erori de calcul structural, fie prin folosirea unor materiale de slabă calitate. Chiar și atunci când clădirile sunt ridicate corect, lipsa unei întrețineri regulate poate duce la deteriorări care, în timp, slăbesc structura. În plus, factorii externi – zăpada, ploile abundente, vânturile puternice – pot pune presiune suplimentară pe acoperișuri, ducând la cedarea acestora.

În cazul supermarketului Rewe, vremea nu pare să fi fost factorul declanșator, dar ancheta oficială urmează să stabilească exact cum s-a produs accidentul.

Experiența altor state europene arată că tragediile pot schimba legi și mentalități. După accidentul din Riga, Letonia a adoptat standarde mai stricte privind siguranța construcțiilor. În Rusia, după prăbușirea bazarului din Moscova, autoritățile au inițiat verificări la nivel național. Aceste cazuri au demonstrat că neglijența poate costa vieți și că prevenția este singura soluție reală.

Pentru companiile mari, miza nu se rezumă la pierderile materiale. O astfel de tragedie afectează iremediabil imaginea publică și încrederea clienților. Siguranța nu mai este doar o obligație legală, ci și o condiție de supraviețuire pe termen lung pe piață.

Deși cazul din Germania se desfășoară la sute de kilometri distanță, tema este extrem de actuală și pentru România. În ultimii ani au existat prăbușiri de planșee în școli, incendii în cluburi și spitale sau sesizări privind probleme structurale la blocuri vechi. Toate aceste situații arată că problema siguranței construcțiilor publice este una pe care autoritățile și cetățenii ar trebui să o trateze cu maximă seriozitate.

Pentru publicul larg, lecțiile sunt clare: oamenii trebuie să fie atenți la semnele de risc – fisuri, infiltrații, zgomote neobișnuite – și să raporteze suspiciunile către autorități. Totodată, cunoașterea ieșirilor de urgență într-o clădire publică poate face diferența în cazul unui accident.