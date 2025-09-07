Social Accident suspect în sudul Capitalei. O mașină a sărit de pe o pasarelă







Un accident suspect a avut loc duminică dimineața pe șoseaua de centură a Capitalei, potrivit Poliției Rutiere. Evenimentul rutier s-a soldat cu moartea a cel puțin o persoană.

Martorii oculari ai accidentului au văzut cum mașina BMW a lovit parapetul pasarelei, pe care l-a rupt instantaneu. Apoi, mașina a căzut în gol de la circa 15 metri, pe calea ferată peste care era construită pasarela.

Imediat după impactul cu solul, mașina a luat foc.

Potrivit primelor informații, în mașina care a căzut de pe pasarela de lângă comuna Berceni de pe Centura Capitalei se aflau două persoane, care au murit pe loc la impact, după ce mașina a căzut de pe pasarelă.

Accidentul a avut loc în timp ce mașina urca pe sensul giratoriu de la intersecția dintre Centura Capitalei și Șoseaua Berceni.

Polițiștii și pompierii sosiți la locul accidentului din zona Berceni nu au mai putut să facă nimic pentru pasagerii mașini căzute de pe pasarelă.

„În jurul orei 07.51, polițiști din cadrul Poliției Orașului Popești-Leordeni au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 de către o persoană, cu privire la faptul că, un autoturism care se deplasa pe D.N.C.B. dinspre Popești către Domnești a căzut de pe pasarelă și ar fi luat foc”, a fost comunicatul făcut de Poliția Ilfov.

Pompierii veniți la fața locului au stins incendiul, iar Poliția a deschis un dosar pentru ucidere din culpă.

Informațiile cu privire la persoanele care ocupau automobilul BMW prăbușit sunt destul de incerte, dar se știe cel puțin că șoferul, în vârstă de 40 de ani, a murit pe loc.

Procurorii și polițiștii care instrumentează dosarul de ucidere din culpă nu cunosc, deocamdată, care au fost cauzele accidentului, dar ipoteza principală pe care o investighează este sinuciderea.

Rudele șoferului decedat spun că acesta ar fi putiut să se sinucidă, întrucât s-a certat cu soția lui înainte de producerea accidentului. Așa că situația s-ar putea lămuri după ce anchetatorii vor audia rudele și apropiații celui decedat.