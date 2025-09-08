Social Apropiații bărbatului care a murit în accidentul din Berceni au dezvăluit noi detalii







Bărbatul de 40 de ani care a murit carbonizat în accidentul din Berceni se numea Khalid, iar unul dintre prietenii săi susține că problemele din ultima relație l-ar fi împins să-și ia viața. „De la relație i se trage”, a spus unul dintre apropiați, pentru Observator News.

O mașină a căzut duminică, în jurul orei 8:00, de la aproximativ zece metri dintr-un sens giratoriu suspendat de pe Șoseaua de Centură a Capitalei, în zona Berceni. La impact, autoturismul a luat foc. Echipajele de salvare care au intervenit au reușit să stingă incendiul, dar șoferul a murit carbonizat.

„Ar fi părăsit partea carosabilă, ar fi intrat într-un parapet pe care l-a rupt, după care a fost proiectat de la înălțime de pe giratoriul suspendat, pe o cale aferentă, la 10 metri dedesubt. La impactul cu solul, a luat foc”, a afirmat Comisar Cătălin Baba, de la serviciul poliției rutiere Ilfov.

Bărbatul de 40 de ani care a murit în accidentul din Berceni se numea Khalid. Potrivit cancan.ro, șoferul și-ar fi pus capăt zilelor. Acesta ar fi intrat cu viteză în parapetul pasajului de la intrarea pe centură, iar mașina în care se afla a căzut de pe pod și a luat foc.

Apropiații lui Khalid au declarat că bărbatul locuia în Popești și cunoștea foarte bine zona în care s-a produs tragedia. Ei au mai spus că acesta avea probleme în viața personală.

Potrivit prietenilor săi, Khalid își refăcuse viața de ceva timp, însă noua relație fusese marcată de despărțiri și împăcări. Cei doi se certaseră de mai mult timp, iar femeia ar fi cerut un ordin de protecție pe numele bărbatului.

„Am vorbit eu cu el la 12 noaptea. L-am văzut că era trist, era într-o relație cu o fată, dar o relație… de la relație i se trage. Se certau, se împăcau, se despărțeau. Ea nu știa ce voia!”, a spus un prieten al bărbatului, pentru Observator News.

Oamenii legii fac cercetări pentru a stabili dacă accidentul a fost o sinucidere sau un incident. Polițiștii urmează să audieze apropiații bărbatului, iar mașina va fi trimisă la o expertiză tehnică.