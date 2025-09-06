Monden

Alin Oprea comparat cu un zeu. Acesta a renăscut după căsătoria cu Medana

Alin Oprea a primit sute de aprecieri, după ce soția sa, Medana, a pus o poză cu artistul de pe malul mării. Acesta a fost comparat cu un zeu, având în vedere ca pare ca și-a revenit la forma fizică care l-a făcut celebru.

Alin Oprea, mai bine ca niciodată

Solistul de la Talisman a fost surprins de către soția sa într-o fotografie care face înconjurul internetului. Acesta apare la bustul gol și pare să fie în cea mai bună formă. De altfel, soția i a dedicat și câteva rânduri pe paginile de socializare.

<<"Tu mă înalți din valurile mării,

Tu mă ridici spre cerul auriu.

Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până acum
Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până acum
Muraru, dezvăluiri despre contractul de lobby pentru Simion
Muraru, dezvăluiri despre contractul de lobby pentru Simion

Cu tine-alături pot muta și munții,

Tu mă înalți ... o stea din cer să-ți fiu."

Un bărbat iubit se va înălța și va renaște precum un Phoenix, de fiecare dată.

Vârsta e doar un număr, dovada vie fiind chiar soțul meu>>, a scris Medana la postare.

Medana, felicitată de fani

Desigur că nici fanii nu au rămas indiferenți la poză, așa că aprecierile au început să curgă și din rândurile lor. “Pare o statuetă din acelea grecești, impunătoare, sculptată perfect, așa bine arată!! Felicitări amândurora, dragostea poate face un om să arate așa”, a scris cineva la postare.

Alin Oprea

Alin Oprea. Sursa foto: Facebook

“În spatele unui om puternic stă acum o femeie puternică! Te felicit, Medana, vă felicit pe amândoi pentru iubirea și afecțiunea voastră! O familie minunată, unită, unde fiecare îl iubește sincer și îl sprijină pe cel de lângă el!”, a adăugat o altă persoană.

“În spatele unui bărbat puternic, stă o femeie și mai puternică! Tu, Medana! Felicitări pentru ceea ce ai reușit să faci pt omul asta. Și pentru cât ai reușit să îl transformi!”, a mai scris un alt comentator. Cei doi sunt căsătoriți de câțiva ani, dar situațiile tensionate cu fosta soție a lui Alin Oprea încă mai sunt de actualitate.

