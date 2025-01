Monden Alin Oprea, peripeții în noaptea dintre ani. Artistul a fost nevoit să ia o decizie radicală







Alin Oprea și Medana și-au unit destinele recent și își doresc să aibă un an îmbelșugat. Ca în fiecare an, artistul a muncit din greu în perioada sărbătorilor de iarnă. Ca o soție devotată, Medana i-a fost alături la fiecare pas. Dacă acum are o viață liniștită alături de partenera sa, liderul trupei Talisman își amintește cu drag și de momentele emoționante avute de-a lungul anilor, dar și de peripețiile prin care a trecut.

Alin Oprea, forțat să sară pe geamul de hotel

Artistul și soția lui și-au petrecut Anul Nou alături de apropiați, iar miezul nopții a fost un prilej de apropiere pentru ei. Astfel, cei doi au avut grijă să își rezerve câteva clipe în care să își arate recunoștința unul față de celălalt.

„Îmi doresc să rămânem uniți, să continuăm să creștem spiritual și să ne concentrăm pe lucrurile care ne aduc pace și împlinire. Profesional, îmi doresc să aduc bucurie prin muzică și proiectele mele”, a spus Medana.

Dacă acum a petrecut revelionul în liniște, Alin Oprea și-a amintit de peripețiile avute în alți ani. Una dintre cele mai savuroase povești ale acestuia sunt este legată de momentul în care a fost obligat să sară pe geamul unui hotel.

Au rămas blocați în unitatea de cazare

La un Revelion trecut, trupa Talisman trebuia să susțină un concert mult așteptat de fani. Alături de colegii săi, Alin Oprea s-a cazat la un hotel din apropierea locului în care urma să urce pe scenă.

Cu puțin timp înainte de startul concertului, cei din trupa Talisman au realizat că sunt blocați în unitatea de cazare. Eforturile lor de a-i contacta pe angajații hotelului au fost în zadar.

Alin Oprea, peripeții de Anul Nou. Cum a depășit momentul

Alături de colegii din trupă, artistul a sărit pe geam și a ajuns la spectacol. Deși se amuză copios atunci când își amintește de această întâmplare, acesta a recunoscut că a avut palpitații în momentul respectiv.

„La ora stabilită, am vrut să ieșim din hotel, dar toate ușile și geamurile erau încuiate. Personalul plecase deja la concertul nostru, neștiind că noi eram încă în hotel! Abia la etajul 1 am găsit un geam care se putea deschide. Am sărit pe rând într-un morman de zăpadă, iar eu, ca lider al trupei, a trebuit să dau tonul și să sar primul. A fost o aventură de neuitat, dar am ajuns la timp pe scenă.”, a precizat artistul.