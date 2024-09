Monden Alin Oprea neagă acuzațiile fostei soții: Este o invenție







Alin Oprea, solistul trupei Talisman, a reacționat ferm la acuzațiile de infidelitate făcute de fosta sa soție, Larisa Uță, care a afirmat într-un podcast că ar fi descoperit dovezi compromițătoare. Potrivit acesteia, există un filmuleț care ar demonstra infidelitatea artistului, însă Alin neagă cu tărie aceste acuzații.

În declarațiile sale, Alin Oprea a cerut public Larisei să facă public filmulețul menționat, dacă el există cu adevărat, pentru a dovedi veridicitatea acuzațiilor.

Larisa Uță a afirmat că ar fi descoperit în telefonul lui Alin un filmuleț cu conținut explicit, în care acesta ar apărea alături de o altă femeie. În replică, Alin Oprea a respins categoric aceste acuzații, cerând ca, dacă astfel de dovezi există, să fie prezentate public, susținând că afirmațiile fostei sale soții sunt nefondate.

„O invit pe fosta soție să prezinte dovezile. Dacă deține acest filmuleț, o rog să-l expună public. Îmi asum fără niciun fel de problemă acest risc, fiindcă știu cu certitudine că un astfel de film nu există. Această acuzație este o invenție complet fabricată și lipsită de orice fundament.”

„Este perfect normal”

Larisa Uță a mai declarat că a descoperit o fotografie a unei femei, făcută în locuința lui Alin și postată pe Facebook cu descrierea „feeling happy”, insinuând astfel o legătură între cei doi.

„Poza unei femei, în care apare singură și care a fost făcută la mine acasă, nu demonstrează absolut nimic. Femeia este îmbrăcată decent, iar textul ‘feeling happy’ nu atrage nicio suspiciune rezonabilă. Este perfect normal să ai invitați sau musafiri în casă, chiar dacă celălalt soț nu îi cunoaște personal. De altfel, și Larisa a apărut de-a lungul anilor în numeroase fotografii, alături de bărbați pe care eu nu i-am cunoscut.”, a ținut să precizeze Alin Oprea după acuzațiile făcute de Larisa Uță.

Alin Oprea o atacă dur pe Larisa Uță

Pe lângă răspunsul la acuzațiile aduse, Alin Oprea a povestit la rândul lui despre infidelitățile fostei soții care, potrivit spuselor sale, au fost recunoscute:

„A avut trei amanți și am încercat prima variantă și să vorbesc cu ea. Și atunci am sunat-o și am vorbit cu ea (…) I-am dat câteva detalii din convorbiri cu cine a vorbit, ce a vorbit și a zis că nu e cum spun eu, că au fost doar doi. Mi-a spus că au fost doar doi (…). Ea a recunoscut două dintre relațiile extraconjugale și a spus că era vorba de un cetățean german cu care am avut o relație mai specială și că este și un băiat antrenor de kangoo jumps și a spus că o să le spună și copiilor despre ce este vorba.

Eu am dovezi clare pentru zece persoane. Sportivi, boxeri profesioniști de la Buzău, patroni de club din Calea Victoriei, patroni de restaurant, patron turc de hotel din zona Cișmigiu, impresari muzicali, membru german a trupei Phoenix”, a mai spus Alin Oprea, care în prezent e căsătorit cu Medana.

Cei doi s-au despărțit în 2018

Alin Oprea a clarificat public că relația sa cu Larisa s-a încheiat în 2018, după ce a descoperit infidelitățile fostei sale soții, moment care a dus la separarea lor de facto și, în cele din urmă, la divorțul oficial. După despărțire, a început o relație cu actuala sa soție, Medana, subliniind că aceasta s-a desfășurat într-un mod onest și transparent.

Artistul respinge ferm acuzațiile de infidelitate lansate de Larisa, considerându-le o încercare de a-i afecta reputația și de a manipula opinia publică. "Orice sugestie că aș fi fost infidel înainte de a descoperi infidelitățile Larisei este o pură invenție," a declarat Alin Oprea.