Autorul unei crime din 2002, identificat abia acum. Unde se afla criminalul

Autorul unei crime comise în ianuarie 2002 a fost identificat după 23 de ani. Persoana se află deja în penitenciar, unde ispășește o pedeapsă pentru o altă crimă comisă în septembrie 2002. „Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au dispus trimiterea în judecată a inculpatului M.G. (aflat în executarea unei pedepse privative de libertate dispuse în altă cauză)”, au anunțat procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au anunțat, joi, că l-au trimis în judecată pe inculpatul M.G., aflat deja în detenție pentru o altă faptă, fiind acuzat de comiterea infracțiunii de omor deosebit de grav, prevăzută de art.174, art.176 lit.d V.C.P. cu aplic. art.5 alin.1 C.P.

Potrivit procurorilor, în noaptea de 23 spre 24 ianuarie 2002, în jurul orei 22:00, inculpatul a mers împreună cu partenera sa la locuința unei persoane de 81 de ani din comuna Smeeni, județul Buzău. El a forțat ușa de la intrare, pe care a lovit-o cu umărul, și a pătruns în imobil.

Loviturile i-au provocat răni grave, hemoragie meningo-cerebrală și distrugeri ale țesutului cerebral, cauzate de fractura de boltă și bază craniană. Potrivit raportului medico-legal de necropsie din 2002, aceste leziuni au avut o legătură directă moartea sa. Ulterior, inculpatul a sustras mai multe bunuri ale victimei, pe care le-a pus într-o geantă de voiaj.

Procurorii au precizat că inculpatul este încarcerat în penitenciar, executând o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru omor deosebit de grav și tâlhărie, fapte comise pe 22 septembrie 2002. Din această pedeapsă, el mai are de ispășit aproximativ doi ani.

Procurorii au menționat că în perioada în care era încarcerat, inculpatul a continuat să fie violent, iar în 2011 a fost condamnat pentru ultraj, după ce a agresat un angajat al penitenciarului.

„Cauza figura din anul 2002 în evidenţa cauzelor cu autori necunoscuţi, astfel că au fost efectuate cercetări complexe (audieri/reaudieri de martori, măsuri speciale de supraveghere, verificări în cadrul mai multor penitenciare din ţară), fiind obţinute probe care au condus la identificarea autorului şi trimiterea acestuia în judecată”, au mai transmis procurorii.