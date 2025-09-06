Social O femeie din județul Neamț, reținută de poliție după ce și-a înjunghiat bărbatul







O femeie din comuna Cordun, județul Neamț, a fost reținută de polițiști după ce și-ar fi înjunghiat bărbatul cu un obiect ascuțit. Incidentul s-a soldat cu rănirea bărbatului în zona abdominală, acesta fiind transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale. Potrivit IPJ Neamț, agresoarea este cercetată penal „sub acuzația de violență în familie”.

Mai exact, femeia în vârstă de 62 de ani din județul Neamț a fost arestată preventiv după un incident grav petrecut în seara zilei de joi, 4 septembrie, în localitatea Cordun. Potrivit autorităților, femeia este acuzată că și-ar fi agresat partenerul de viață cu un obiect ascuțit.

Polițiștii Secției de Poliție Rurală Săbăoani au fost sesizați în jurul orei 21:00 printr-un apel la numărul unic de urgență 112. Apelul a fost efectuat de victima în vârstă de 56 de ani, care a reclamat că a fost înjunghiat de concubina sa.

La sosirea echipajului la fața locului, polițiștii au constatat că sesizarea se confirmă. Victima prezenta leziuni în zona abdominală și a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Pe numele femeii a fost emis un mandat de arestare preventivă, iar ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale faptei. Poliția a deschis o anchetă care indică faptul că un conflict între cei doi a escaladat, pe fondul consumului de alcool.

Femeia acuzată de agresiune a fost reținută inițial pentru o perioadă de 24 de ore. Ulterior, în cursul zilei de vineri, aceasta a fost prezentată în fața instanței, care a decis emiterea unui mandat de arestare preventivă.

„În jurul orei 21:00, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Săbăoani au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către un bărbat de 56 de ani, din localitatea Cordun, cu privire la faptul că, a fost înjunghiat de către concubina sa. Cu ocazia deplasării la faţa locului s-a stabilit că cele sesizate se confirmă, bărbatul prezentând leziuni în zona abdomenului, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale”, se arată în comunicatul trasmis de Inspectoratul Neamț.