Social Cât primește fiecare familie din Suceava și Neamț al cărei viitor a fost distrus de inundații







Guvernul României a aprobat marți o hotărâre care reglementează modul de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundațiile produse în județele Suceava și Neamț, în perioada 27-28 iulie. Normele privind acordarea ajutoarelor de urgență au fost stabilite anterior prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) din 14 august.

Conform acestei decizii, familiile ale căror locuințe au fost afectate de inundații vor beneficia de ajutoare suplimentare față de cele acordate la începutul lunii august. Finanțarea acestor sprijinuri va fi asigurată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale.

Sumele vor fi utilizate pentru lucrări de reparare, reabilitare sau reconstrucție a locuințelor, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de comitetele județene pentru situații de urgență (CJSU).

Nivelul ajutorului financiar de urgență se acordă în funcție de autorizația de construire și asigurarea obligatorie. Sumele acordate drept ajutor de urgență și variază în funcție de asigurările obligatorii, după cum urmează:

Proprietarii care au atât autorizație de construire, cât și asigurare obligatorie pot primi până la 90% din diferența dintre valoarea evaluată a pagubei, stabilită prin raportul CJSU, și despăgubirea primită de la asigurator, dacă această despăgubire este mai mică decât evaluarea CJSU.

În acest caz, ajutorul se acordă etapizat: inițial 30% din valoarea pagubei, iar restul până la 90% după încasarea despăgubirii.

Dacă proprietarul beneficiază și de o asigurare facultativă care acoperă riscul de inundații, iar despăgubirile cumulate acoperă integral prejudiciul, atunci se acordă doar ajutorul prevăzut de HG nr. 629/2025.

În situația în care proprietarul deține numai autorizație de construire, dar nu are asigurare obligatorie, ajutorul va fi echivalent cu 70% din valoarea pagubei, conform raportului CJSU.

Dacă nu există nici autorizație de construire, nici asigurare obligatorie, suma acordată va reprezenta 50% din valoarea pagubei stabilite de CJSU.

În cazul în care proprietarul nu are autorizație de construire, dar dispune de asigurare obligatorie, ajutorul va fi de 70% din diferența dintre valoarea pagubei stabilită de CJSU și despăgubirea primită de la asigurator.

Guvernul a anunțat că, în procesul de aprobare a sumelor stabilite marți, s-a luat în considerare valoarea ajutoarelor de urgență acordate la începutul lunii august. Aceste ajutoare au fost distribuite către 168 de beneficiari din județul Neamț, fiecare primind sume diferite, între 15.000 și 30.000 de lei, în funcție de gradul de deteriorare suferit de locuințele acestora.

Conform documentului, întocmirea listei beneficiarilor revine agențiilor pentru plăți și inspecție socială din cele două județe, fără a fi nevoie ca persoanele eligibile să depună o cerere. Plata sumelor se va face fie în numerar, direct titularului, fie prin virament bancar, în baza unei declarații pe propria răspundere semnate de beneficiar, mai transmite gov.ro.