Avarie majoră la rețeaua de termoficare. Mii de bucureșteni au rămas fără apă caldă

Compania Municipală Termoenergetica Bucureşti a anunţat producerea unei avarii majore la conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, aflată la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, chiar sub Podul Mihai Bravu. Incidentul a provocat pierderi masive de agent termic, afectând direct funcţionarea sistemului centralizat.

Din cauza acestei situaţii, Electrocentrale București (Elcen) a decis oprirea forţată a CET Progresu. Măsura a fost luată pentru a preveni avarii grave la nivelul instalaţiilor energetice. Conform Termoenergetica, oprirea este temporară, până la remedierea conductei şi stabilizarea parametrilor de funcţionare.

Compania a precizat că echipele de intervenţie s-au deplasat în teren imediat după apariţia avariei. În zonă au fost montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparaţie sunt în plină desfăşurare.

Potrivit estimărilor, reparaţiile ar putea fi finalizate în cursul nopţii de luni spre marţi. „Imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcţionare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiţii de siguranţă. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat şi vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”, a mai transmis Termoenergetica.