Conductă nouă de termoficare în București. Magistrala II Sud va readuce apa caldă în cartiere cu probleme vechi







Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a anunțat finalizarea unui tronson de 500 de metri de conductă magistrală de termoficare, care a fost pus deja în funcțiune.

Tronsonul face parte din Magistrala II Sud și va contribui la furnizarea apei calde inclusiv în zone unde alimentarea este deficitară, cum este cartierul Aviației. În paralel, sunt în lucru 28 de șantiere dedicate modernizării sistemului de termoficare al Bucureștiului.

„Dăm în exploatare un nou tronson de 500 m conductă magistrală de termoficare, după ce zilele acestea am finalizat probele de presiune. Acest tronson alimentează cu agent termic o parte din zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor şi Şoseaua Colentina”, a anunțat primarul general.

Bujduveanu a afirmat că lucrarea face parte din Obiectivul 3 - Magistrala II Sud, care are o lungime totală de nouă kilometri. Din acest tronson, Compania Municipală Energetica Servicii a înlocuit până acum trei kilometri de conductă.

„Această magistrală este extrem de importantă întrucât asigură distribuţia apei calde inclusiv în cartiere cu furnizare deficitară, precum Aviaţiei, iar vechile conducte au dus la zeci de avarii în ultimii ani”, a explicat primarul interimar al Capitalei.

Edilul a menționat că, în acest moment, în București sunt deschise 28 de șantiere pentru modernizarea rețelei de termoficare.

Potrivit administrației locale, aceste lucrări au ca scop reducerea avariilor și îmbunătățirea calității serviciului oferit locuitorilor.

Conform aplicației mobile TermoAlert, în prezent există avarii în cinci sectoare ale Capitalei. Sistemul de termoficare funcționează normal doar în proporție de 75%. Cele mai multe blocuri fără apă caldă sunt în Sectorul 2, unde sunt afectate 1.065 de imobile. La polul opus se află Sectorul 1, unde, în prezent, nu există niciun imobil afectat.

Numărul de blocuri afectate: