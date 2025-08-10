Social

Atenție la „terapeuții spirituali”. Relatarea tulburătoare a unei victime

Atenție la „terapeuții spirituali”. Relatarea tulburătoare a unei victimeSursă foto: Dreamstime.com
Pe toate rețelele de socializare există foarte multe persoane care vând „vindecare”, numindu-se ”terapeuți spirituali”. Doar că nu toți sunt ce pretend, iar una dintre victimele unui astfel de personaj a explicat prin ce a trecut.

Terapeuți spirituali și nu prea

Una dintre persoanele care a picat în plasa unui astfel de terapeut a explicat care a fost metoda pe care acesta a încercat-o cu ea. ”Intenția mea a fost sa lucrez la relația mea de cuplu. Intenția lui? Să înceapă o nouă relație cu mine. Încă de la prima ședință, unde rolurile s-au inversat, unde eu eram terapeutul, pe banii mei.

Psiholog

Eu m-am dus la el cu durerea mea, el a venit la mine cu fantezii și promisiuni ridicole, cosmice, visuri grandioase. Acest "șaman" dat dracu,umblat prin India și Peru, mi-a zis că vrea să divorțeze, să mă mut la el la București, că mă duce la TV să mă știe o țară întreagă și să facem bani. (…)

Așa m-a ridicat în slăvi, că eu sunt specială, că nu a mai întâlnit femeie ca mine, ce zeiță, ce vrăjitoare. Și tot acest delir venea de la un om care apare la televizor vorbind despre cupluri armonioase. Un om cu un gol imens în el, mascat în spiritualitate. Îi mai lipsește o pană în părul pe care nu-l are și o tămâie pe cardul meu, în rest, omul e bine dotat și cu multe datorii.

Știe de toate,numai bani nu știe. Prea mulți "maeștri iluminați" își caută victime sub pretextul vindecării, iar eu sunt sătulă și plictisită de voi. Atenție în fața cui vă deschideți sufletul. Unii abia așteaptă să se mute în el”, a scris respectiva persoană.

Aveți grijă ce alegeți

Cert este că din ce în ce mai mulți pretind pe rețelele de socializare că pot vindeca aproape orice. În schimb unii cer sume colosale, în timp ce alții trec la astfel de practici. În ambele cazuri există posibilitatea de fi înșelat dacă apelați la astfel de tehnici.

