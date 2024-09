Actualitate Un economist, teorii bizare despre mâncare și „spiritualitate”







Ce poate să iasă când un economist se lansează în teorii bizare despre mâncare și „spiritualitate”. De exemplu, când Mihail Vincențiu Ivan, conferențiar universitar de economie la Universitatea de Petrol și Gaze din Ploiești, susține că stilul alimentar stă la baza procesului de vindecare spirituală și fizică. El afirmă că eliminarea cărnii din alimentție are efecte miraculoase.

Ivan: Carnea înfundă canalele de comunicare cu „puterea”

Economistul Mihail Vincențiu Ivan este autorul unei lucrări intitulate „Puterea din spatele puterii”. Nu e, cum v-ați aștepta, ceva despre finanțe, capital sau, de ce nu, inovație tehnică și științifică, ci depre diete. El susține că dieta fizică trebuie să fie urmată de cea a minții, dar și de cea emoțională.

Combinate, acestea ar ajuta la vindecarea întregului organism la nivel fizic, psihic și spiritual, mai susține economistul convetit în „vindecător”.

Comportamentele alimentare se află în strânsă legătură cu trăirile și stările de disconfort, mai spune Ivan. Multe persoane nu țin cont de aceste aspecte și se pot confrunta cu efecte nedorite.

Fricile dispar odată cu eliminarea cărnii din alimentație

Mihail Vincențiu Ivan este de părere că fiecare individ se poate vindeca prin puterea minții. În plus, pe parcursul acestui proces, fiecare persoană trebuie să țină cont și de latura fizică.

„Această dietă emoțională este centrată pe eliminarea fricii. Revenind la zona de dietă fizică, ce avem de făcut?! Să ne amintim lenea. Carnea, alcoolul, fumatul… Carnea reprezintă o problemă pentru că ne înfundă acele canale de comunicare cu puterea. Nu neapărat se blochează, dar se înfundă”, a explicat acesta.

Mihail Vincențiu Ivan, despre rolul alimentelor. Lactatele, pe lista neagră

Potrivit cunoscutului conferențiar universitar dieta fizică face parte din procesul de vindecare și include eliminarea obiceiurilor toxice. Fumatul sau alcoolul sunt două dintre cele care pot afecta organismul. Pe lista neagră a alimentelor se află carnea dar și lactatele, arată acesta.

Mai mult, Mihail Vincențiu Ivan îi îndeamnă pe cei care vor să se vindece spiritual să elimine „alimentul invizibil” din rutina zilnică: lenea. În plus, conferențiarul a vorbit și despre perioada în care a decis să nu mai mănânce carne.

„Eu am avut această experiență; câțiva ani nu am consumat absolut deloc carne. Și am avut cu totul alte stări. Am intrat în niște stări… aproape de neînțeles. Mă simțeam foarte ușor, mă simțeam foarte bine, îmi veneau informații. În acea perioadă am avut tot felul de experiență pe care, dacă le povestești cuiva, o să zică «Domne, nu ești în apele tale!»”, a mai spus conferențiarul în timpului la un podcast Cancan.