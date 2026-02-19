Așezarea antică abandonată după un dezastru natural, conservată aproape integral

Așezarea antică Pompei, îngropată de erupția Vezuviului din anul 79, a rămas unul dintre puținele orașe ale lumii romane păstrate pe suprafețe întinse, cu străzi, locuințe și ateliere conservate în detalii rare. Orașul a fost abandonat brusc după dezastrul natural, iar cantitățile mari de cenușă și materiale vulcanice au acoperit rapid clădiri, obiecte și urme ale vieții, creând condiții neobișnuit de bune de conservare.

Vezuviul a eliberat un amestec de cenușă, lapili și gaze fierbinți care a ajuns peste Pompei, iar succesiunea fazelor erupției a dus la prăbușiri de acoperișuri, blocarea străzilor și acoperirea treptată a cartierelor. Depunerile au izolat în timp spațiile interioare, iar acest „sigiliu” vulcanic a păstrat fragmente de arhitectură, decorații și urme materiale care, în alte situri, s-ar fi pierdut prin intemperii sau reutilizare.

Conservarea de la Pompei nu ține doar de cantitatea materialului depus, ci și de viteza cu care au fost acoperite multe zone. Cenușa fină a intrat în camere, a umplut goluri și a acoperit obiecte, iar straturile succesive au stabilizat temporar suprafețele pictate și elementele fragile. În secolele următoare, orașul nu a mai fost reconstruit peste ruine, ceea ce a redus distrugerile produse de locuire continuă.

În ultimii ani, Parcul Arheologic a reluat intervenții în Regio IX, zonă unde cercetările istorice au început în secolul al XIX-lea și au fost întrerupte, iar apoi au rămas mult timp fără continuare.

Informațiile publicate de instituția care administrează situl arată că obiectivul nu este doar obținerea de descoperiri noi, ci și îmbunătățirea condițiilor de protecție prin reorganizarea fronturilor de săpătură, considerate vulnerabile din cauza presiunii pământului și a apei pluviale.

În această zonă au fost identificate, printre altele, două case cu atrium transformate în secolul I în spații de lucru, iar una dintre ele păstrează amenajări interpretate ca instalații de spălare și vopsire a textilelor. Tot aici este menționată existența unei brutării, cu cuptor, spații pentru mori și încăperi destinate procesării alimentelor.

Cercetările din 2025 au adus în atenție și descoperiri de artă murală. Un ansamblu de fresce rare, aproape în mărime naturală, au fost interpretate ca scene din ritualuri dionisiace, datate în jurul anilor 40–30 î.Hr., comparate prin importanță cu picturile celebre din Villa dei Misteri.

Același flux de săpături din Regio IX a scos la lumină și alte încăperi decorate, inclusiv un salon cu teme din războiul troian, menționat ca reper în prezentările despre noile zone cercetate.

În ianuarie 2025, presa britanică a prezentat și un complex termal privat descoperit într-o locuință atribuită unei persoane din elita locală. Descrierea include camere și bazine cu temperaturi diferite, sugerând un spațiu gândit pentru grupuri, conectat de o sală de banchet decorată cu fresce.

Menținerea pe termen lung a ruinelor impune intervenții constante de întreținere, consolidare și monitorizare. Documentele de management publicate în 2025 de administrația sitului includ referințe la planificare pe termen mediu și la evaluări pregătitoare pentru un plan de administrare 2025–2030, cu accent pe obiective de gestionare și protecție a patrimoniului.

În afara arhitecturii și artei murale, Pompei continuă să ofere date despre oamenii surprinși de erupție. Un comunicat al Universității din Valencia din decembrie 2025 prezintă o analiză a unor mulaje ale victimelor, concentrată pe urmele textilelor imprimate, care sugerează purtarea unor tunici și mantii din lână, cu țesătură grea.