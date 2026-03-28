Arda Guler, la același nivel cu Florin Tănase. Budescu a văzut cu alți ochi meciul de la Istanbul

Constantin Budescu a comentat înfrângerea suferită de România în fața Turciei, scor 0-1, rezultat care a închis drumul echipei naționale către Campionatul Mondial 2026.

Fostul internațional a fost prezent pe stadionul Beșiktaș Stadium din Istanbul, unde s-a aflat în mijlocul suporterilor români și a participat activ la susținerea echipei.

Budescu susține că România a avut șanse reale să ducă meciul în prelungiri

La întoarcerea spre România, Budescu a analizat partida și a transmis că diferența dintre cele două echipe nu a fost una majoră. Deși realitatea este crudă, iar viitorul are nuanțe apocaliptice pentru fotbalul românesc.

„Am jucat de la egal la egal. Ziceau că nu aveam șanse, că ne bat, dar a fost echilibrată partida. Dacă dădeam gol la acea bară, mergeam sigur în prelungiri. Acolo cred că puteam și câștiga, cu puțin noroc. Da, și ei au avut o bară”, a declarat Constantin Budescu.

„Nu au fost cu nimic mai buni decât noi”

Fostul „decar” al naționalei a subliniat că Turcia nu a dominat clar jocul, în ciuda posesiei superioare.

„N-au fost cu nimic mai buni decât noi. Au avut o oarecare posesie, dar nu ocazii mari. După gol, am avut o reacție bună, iar în minutul 80 am avut faza aceea. Dacă forțam mai mult în prima repriză, poate puteam să marcăm noi primii”, a spus Constantin Budescu.

Declarația vine în contrast cu percepția generală dinaintea meciului, când România era considerată outsider clar.

România rămâne fără turneu final și trebuie „să o ia de la capăt”

Budescu a vorbit și despre absența îndelungată a României de la marile competiții.

„Nu este plăcut că lipsim de atâția ani de la un turneu final. Am dat de o echipă bună, dar nu s-a văzut mare diferență. Trebuie să sperăm din nou. Acum trebuie să ne resetăm. O luăm de la capăt. Nu avem ce face”, a declarat Constantin Budescu.

Fostul internațional îl vede pe Gheorghe Hagi ca soluție pentru revitalizarea echipei

Budescu a vorbit deschis despre o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice, menționându-l pe Gheorghe Hagi.

„M-aș bucura să vină domnul Hagi. M-a antrenat și știu ce poate să facă. Capacitează bine jucătorii. Schimbarea asta poate să-i ajute și să aibă altă față în jocurile viitoare. O să pună presiune pe adversar, jocul o să se schimbe. Asta poate doar să ne ajute, acum să și vină”, a declarat Constantin Budescu.

Budescu spune că România a făcut față presiunii turcilor

Fostul internațional a explicat că dificultățile din joc au fost generate în principal de pressingul adversarului.

„Nu pot să zic doi fotbaliști care n-au făcut ce trebuie. Turcii ne-au presat foarte tare, n-am avut posesie și jucători care să iasă în evidență. Surprinzător, le-am făcut față. S-a văzut un pic mai urât la televizor pentru că au avut ei posesia, iar noi nu am ținut de minge. Eu zic că ne-am ridicat la nivelul lor”, a spus Constantin Budescu.

„Nici ei n-au fost cine știe ce”

Budescu a făcut referire și la diferențele de valoare invocate înaintea meciului, inclusiv la prezența unor jucători turci la cluburi de top.

„Mulți au zis că n-avem nicio șansă, că o să ne bată trei, patru la zero, că au jucători la Real Madrid. Nici ei n-au fost cine știe ce. L-am urmărit și pe Guler. În afara de pasa aia, a fost ca ai noștri”, a declarat Constantin Budescu.

Experiența din tribune, trăită alături de suporteri

Budescu a povestit și experiența trăită în tribune, alături de suporteri.

„Am mers cu mașina, a fost nebunie cu biletele de avion. Ne-am și hotărât să mergem cu toții pe final și să găsești patru bilete era dificil. I-am dat ușor cu mașina și acum mă întorc. A fost ok. A fost o experiență plăcută pe stadion. M-am bucurat. Nu am mai fost de mult în postura asta, am fost și în galerie. Copiilor le-a plăcut, asta mă bucură. Rezultatul mai trebuia să fie bun. Și eu m-am mirat că mi-a mai venit tricoul”, a declarat Constantin Budescu.

Contextul eliminării României din cursa pentru Mondial

Înfrângerea de la Istanbul a pus capăt parcursului României în barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

Echipa națională rămâne astfel în afara unui turneu final, continuând seria absențelor din ultimii ani.

