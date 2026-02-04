Apropiatul lui Gruia Stoica, Cristian Rădulescu, pus sub control judiciar de DNA

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție l-au pus sub control judiciar pe Cristian Rădulescu, apropiat al omului de afaceri Gruia Stoica, după ce acesta a fost percheziționat și audiat în legătură cu o presupusă dare de mită de 500.000 de euro. Cauțiunea stabilită de DNA pentru Rădulescu a fost de 500.000 de lei.

Cristian Rădulescu este directorul general al Grupului Feroviar Român, parte a Grampet Group, compania controlată de Gruia Stoica. Ancheta vizează o tranzacție prin care Rădulescu ar fi încercat să obțină, în numele Grampet Group, o clădire situată în zona Lacul Tei din București. Procurorii susțin că el ar fi exercitat presiuni asupra practicianului în insolvență Dan Urse, administrator concordatar al SC ISPE SA, pentru ca imobilul să fie cedat companiei sale.

Interceptările realizate de DNA arată că Rădulescu intenționa să efectueze plata sumei de 500.000 de euro în cinci tranșe de câte 100.000 de euro fiecare. Într-unul dintre schimburile de mesaje interceptate, el afirma: „Am ok-ul să mă întâlnesc cu Coldea. Mă omoară ăsta al meu. Îmi dai gloanțe? / Da, boss, da’ ți-am desenat… Sunteți niște retarzi”.

Dosarul a fost declanșat la finalul anului 2025, după ce Dan Urse a sesizat DNA cu privire la presiunile constante primite din partea lui Rădulescu. Practicianul în insolvență a relatat că Rădulescu i-a cerut mai multe întâlniri, comunicând că „șeful său” dorea să afle ce sumă ar fi necesară pentru a prelua clădirea de la ISPE.

Procurorii susțin că demersurile lui Rădulescu au fost făcute în interesul SC Grampet Logistics SRL, care preluase în martie 2025 creanța deținută de Exim Banca Românească împotriva Romelectro SA, firmă aflată în insolvență. SC ISPE SA era garant ipotecar al Romelectro, iar această situație a determinat încercarea de influențare a procedurii de concordat.

Potrivit declarațiilor lui Dan Urse, după 12 noiembrie 2025, Rădulescu l-ar fi contactat aproape zilnic pentru a organiza întâlniri și a avansa planul de preluare a clădirii, încercând astfel să influențeze deciziile legale prin oferirea de sume de bani. Ancheta DNA continuă, urmărind clarificarea întregului lanț de implicări și a posibilelor consecințe ale tranzacției.

„În data de 12.11.2025, numitul Urse Dan a participat la o altă întrevedere cu numitul Rădulescu Cristian în fața biroului Dinu, Urse și Asociații S.P.R.L., din București, str. Petru Rareș nr. 12, în cadrul căreia acesta i-a transmis că șeful său va rezolva cumva neînțelegerile” cu privire la onorariul negociat în procedura Spet Shipping S.A. și îi oferă 500.000 Euro pentru ca planul de restructurare modificat al SC I.S.P.E. SA. să nu treacă. Interesul S.C. Grampet Logistics S.R.L. era legat de faptul că, în data de 21.03.2025, printr-un contract de cesiune de creanță încheiat cu Exim Banca Românescă S.A., S.C. Grampet Logistcs S.R.L. a preluat creanța deținută de această bancă în temeiul contractului de credit nr. 411 – DCM împotriva Romelectro S.A. (societate aflată în insolvență), iar SC I.S.P.E. SA. este garant ipotecar al societății Romelectro S.A”, arată surse judiciare, potrivit Mediafax.