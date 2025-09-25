Tramvaiele rusești ale lui Gruia Stoica, blocate la București. Contract anulat de STB

Societatea de Transport București (STB) a anunțat miercuri seara anularea procedurii de achiziție pentru tramvaie noi de 18 metri cu podea total coborâtă, câștigată în 2020 de companiile lui Gruia Stoica.

„Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, în ciuda demersurilor și solicitărilor repetate adresate de STB. Neîndeplinirea acestor obligații a condus la încetarea valabilității ofertei și a garanției de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului”, a transmis STB printr-un comunicat.

Problemele nu s-au limitat la documentație. Potrivit declarațiilor depuse de Electroputere VFU Pașcani, societate din Grupul Grampet, producătorul tramvaielor urma să fie o companie cu sediul în Moscova. Regulamentul (UE) 2022/576 interzice explicit atribuirea sau executarea contractelor publice cu entități rusești sau controlate de acestea, iar această prevedere se aplică direct și în România.

„STB S.A. își reafirmă angajamentul pentru respectarea strictă a cadrului legal și pentru derularea unor proceduri de achiziție transparente și conforme, menite să asigure modernizarea transportului public din București. Totodată, societatea va continua demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor sale patrimoniale, inclusiv în ceea ce privește anularea penalităților stabilite de instanțele de judecată”, a declarat directorul general al STB, Daniel Istrate.

Povestea acestor tramvaie a început în septembrie 2019, în mandatul primarului Gabriela Firea, când STB a lansat licitația pentru 40 de tramvaie de 18 metri.

Pe 31 iulie 2020, Electroputere VFU Pașcani, asociată cu Reloc SA, ambele din Grupul Grampet al lui Gruia Stoica, a fost declarată câștigătoare. În acel moment, banii pentru investiție existau în conturile STB, dar situația financiară a Primăriei și a instituțiilor din subordine s-a deteriorat rapid.

În decembrie 2019, din cauza datoriilor de 231 de milioane de lei, STB a pus gaj la ANAF tramvaie, autobuze, troleibuze, utilaje și chiar sediul central. Investițiile au fost amânate.

Pe 31 decembrie 2020, după instalarea lui Nicușor Dan ca primar general, procedura a fost anulată de directorul general al STB de atunci, Mihai Petcu, la solicitarea edilului.

În motivare, primarul susținea că investiția nu este oportună: tramvaiele de 18 metri erau utile doar pe trasee secundare, iar costurile erau apropiate de cele ale unor tramvaie mai mari, de 27–36 m. În plus, durata de viață era de doar 17 ani, garanția de doi ani (față de cinci ani la Astra Vagoane Călători), iar vehiculele necesitau inspecție tehnică zilnică.

Nemulțumit, Gruia Stoica a acționat STB în instanță, cerând obligarea societății la semnarea contractului și la plata de penalități pentru întârziere.

În decembrie 2024, Judecătoria Sectorului 1 a stabilit penalități de 0,5% pe zi – echivalentul a circa 300.000 de euro zilnic – pentru refuzul STB de a semna. Societatea a contestat însă decizia și a încercat ulterior să finalizeze contractul.

Acum, după ce producătorul a fost identificat în Rusia, în plin regim de sancțiuni europene, și după lipsa garanțiilor necesare din partea ofertantului, contractul este considerat definitiv închis.