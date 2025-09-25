Social

Tramvaiele rusești ale lui Gruia Stoica, blocate la București. Contract anulat de STB

Comentează știrea
Tramvaiele rusești ale lui Gruia Stoica, blocate la București. Contract anulat de STB
Din cuprinsul articolului

Societatea de Transport București (STB) a anunțat miercuri seara anularea procedurii de achiziție pentru tramvaie noi de 18 metri cu podea total coborâtă, câștigată în 2020 de companiile lui Gruia Stoica.

„Decizia survine ca urmare a imposibilității obiective de finalizare a contractului, întrucât ofertantul desemnat câștigător nu a transmis garanțiile și documentele necesare pentru prelungirea valabilității ofertei, în ciuda demersurilor și solicitărilor repetate adresate de STB. Neîndeplinirea acestor obligații a condus la încetarea valabilității ofertei și a garanției de participare, creând un impediment definitiv pentru semnarea contractului”, a transmis STB printr-un comunicat.

Tramvaiele erau făcute de o companie din Moscova

Problemele nu s-au limitat la documentație. Potrivit declarațiilor depuse de Electroputere VFU Pașcani, societate din Grupul Grampet, producătorul tramvaielor urma să fie o companie cu sediul în Moscova. Regulamentul (UE) 2022/576 interzice explicit atribuirea sau executarea contractelor publice cu entități rusești sau controlate de acestea, iar această prevedere se aplică direct și în România.

Sursa: Razvan Valcaneantu

„STB S.A. își reafirmă angajamentul pentru respectarea strictă a cadrului legal și pentru derularea unor proceduri de achiziție transparente și conforme, menite să asigure modernizarea transportului public din București. Totodată, societatea va continua demersurile legale necesare pentru protejarea intereselor sale patrimoniale, inclusiv în ceea ce privește anularea penalităților stabilite de instanțele de judecată”, a declarat directorul general al STB, Daniel Istrate.

Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata

O licitație începută pe vremea Gabrielei Firea

Povestea acestor tramvaie a început în septembrie 2019, în mandatul primarului Gabriela Firea, când STB a lansat licitația pentru 40 de tramvaie de 18 metri.

Pe 31 iulie 2020, Electroputere VFU Pașcani, asociată cu Reloc SA, ambele din Grupul Grampet al lui Gruia Stoica, a fost declarată câștigătoare. În acel moment, banii pentru investiție existau în conturile STB, dar situația financiară a Primăriei și a instituțiilor din subordine s-a deteriorat rapid.

În decembrie 2019, din cauza datoriilor de 231 de milioane de lei, STB a pus gaj la ANAF tramvaie, autobuze, troleibuze, utilaje și chiar sediul central. Investițiile au fost amânate.

Gabriela Firea

Gabriela Firea. Sursă foto: Facebook

Anularea procedurii de către Nicușor Dan

Pe 31 decembrie 2020, după instalarea lui Nicușor Dan ca primar general, procedura a fost anulată de directorul general al STB de atunci, Mihai Petcu, la solicitarea edilului.

În motivare, primarul susținea că investiția nu este oportună: tramvaiele de 18 metri erau utile doar pe trasee secundare, iar costurile erau apropiate de cele ale unor tramvaie mai mari, de 27–36 m. În plus, durata de viață era de doar 17 ani, garanția de doi ani (față de cinci ani la Astra Vagoane Călători), iar vehiculele necesitau inspecție tehnică zilnică.

Procesul cu Gruia Stoica și penalitățile de milioane

Nemulțumit, Gruia Stoica a acționat STB în instanță, cerând obligarea societății la semnarea contractului și la plata de penalități pentru întârziere.

În decembrie 2024, Judecătoria Sectorului 1 a stabilit penalități de 0,5% pe zi – echivalentul a circa 300.000 de euro zilnic – pentru refuzul STB de a semna. Societatea a contestat însă decizia și a încercat ulterior să finalizeze contractul.

Acum, după ce producătorul a fost identificat în Rusia, în plin regim de sancțiuni europene, și după lipsa garanțiilor necesare din partea ofertantului, contractul este considerat definitiv închis.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:05 - Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
19:55 - Bani pentru calea ferată Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Şine noi, viteză mare. Când va fi gata
19:47 - Liga Europa. Go Ahead Eagles - FCSB, 0-1. Miculescu a deschis scorul. Live
19:38 - România, considerată o țară „parțial favorabilă” integrării imigranților
19:29 - Mark Rutte a anunțat că aliații pot doborî dronele rusești care intră în spațiul NATO
19:18 - Cutremur la naționala feminină de handbal. Selecționerul a demisionat înainte de Campionatul Mondial

HAI România!

Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Profa care îți garantează că treci cu bine BAC-ul. Miruna Gorgan, meditatoarea cu 99% rată de succes
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
Paracetamol și alte dureri de cap. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu
S-a dat liber la război cu rușii. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale