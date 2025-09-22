Câți bani pierd bucureștenii dacă merg cu mașina

Șoferii din București pierd echivalentul a 12 zile lucrătoare anual în trafic din cauza blocajelor, arată un nou studiu. „Datele analizate arată că ora prânzului a devenit noul vârf de trafic”, a declarat Florian Filat, director executiv al Institute for Visionary Cities, în raportul Traffic Index 2025.

Calculate în bani, la salariul mediu de circa 6.700 de lei lunar în București, cele 12 zile echivalează cu 3.800 de lei pe an. Dacă la această sumă se adaugă combustibilul consumat inutil în timp ce stai în ambuteiaje și uzura mașinii, pierderile devin considerabile.

Indicele compară încetinirea circulației în zilele lucrătoare față de un trafic liber pentru cele 41 de municipii reședință de județ și pentru Capitală. Raportul arată că Bucureștiul rămâne un caz aparte, unde timpul pierdut depășește jumătate din concediul anual legal.

La polul opus, orașe mici precum Reșița, Giurgiu și Călărași au traficul cel mai fluid. Ambuteiajele nu se mai limitează la orele de vârf, ci apar și la mijlocul zilei, din cauza programelor fragmentate.

Localitățile mici conduc clasamentul, unde liniile de tramvai, pasajele și semafoarele inteligente au contribuit la degajarea traficului. Reșița, Giurgiu și Călărași sunt pe primele locuri, cu doar 3–3,5 zile pierdute anual.

Raportul evidențiază și evoluții importante față de 2024. Oradea urcă 17 poziții, Alba Iulia și Bistrița câștigă câte opt, iar Reșița avansează șase locuri și își păstrează statutul de lider.

Bucureștiul are un ETTR de aproximativ 45% și pierderi de peste 12,7 zile anual. Timișoara și Iași depășesc și ele pragul de 9 zile pierdute, semn că e nevoie de măsuri structurale.

Există totuși și excepții pozitive: Brăila și Galați, orașe mari, reușesc să se mențină în zona verde, cu doar 3,6–4,3 zile pierdute anual. Rezultatele lor arată că un ritm mediu bun al mobilității poate compensa dimensiunea populației.

În schimb, Alexandria și Cluj-Napoca coboară șapte poziții, iar Brașov și Tulcea pierd câte cinci, pe fondul șantierelor și al presiunilor asupra rețelei rutiere.

„Impactul traficului aglomerat nu se măsoară doar în kilometri pe oră, ci și în zile de viață pierdute anual. Asta înseamnă, în final, mai puțin timp cu familia, mai puțină odihnă și mai puțină libertate personală”, a adăugat Florian Filat.

Documentul subliniază că două orașe cu aceeași congestie pot avea efecte diferite în timp pierdut, în funcție de viteza medie de bază a traficului.