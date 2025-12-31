ANSVSA trage linie la final de 2025: Sute de tone de produse alimentare, retrase de pe piață

Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au dat, în 2025, amenzi de aproape 90 de milioane de lei și au emis peste 850 de ordonanţe de suspendare şi interzicere a activităţii, temporare sau definitive. În plus, au fost retrase de la vânzare peste 212 tone de produse alimentare, inclusiv carne, peşte, lactate, legume şi fructe.

Preşedintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a prezentat miercuri pe pagina de Facebook a instituţiei bilanţul activităţii. În 2025, autoritatea a realizat 258.578 de acţiuni de verificare și a aplicat 9.461 de amenzi, în valoare totală de 89.397.962 de lei. Totodată, au fost emise 858 de ordonanţe de suspendare şi interzicere a activităţii.

Au fost retrase de la comercializare 212.328,63 kilograme de produse alimentare diverse (carne, peşte, lactate, legume, fructe, panificaţie) şi 706.916 ouă.

„Aceste cifre reflectă un lucru simplu: prezenţă în teren şi responsabilitate. Controalele nu sunt un scop în sine; ele sunt instrumentul prin care prevenim, corectăm şi protejăm. Dincolo de enumerare, mesajul nostru rămâne consecvent: regulile există pentru a proteja consumatorul, pentru a sprijini operatorii corecţi şi pentru a păstra încrederea în produsele de pe piaţă”, a declarat Alexandru Bociu.

El a subliniat că au continuat acţiunile de supraveghere, prevenire şi combatere a bolilor cu potenţial devastator pentru zootehnie, precum pesta porcină africană, gripa aviară, pesta micilor rumegătoare şi variola ovină.

„Monitorizarea permanentă rapide au fost esenţiale pentru protejarea fermierilor şi a consumatorilor. În fiecare acţiune de control, în fiecare verificare, în fiecare decizie luată în timp real, obiectivul a rămas acelaşi: limitarea riscurilor şi menţinerea încrederii în sistem”, a adăugat preşedintele ANSVSA.

În 2025, România a extins exporturile de produse de origine animală către pieţe precum Albania, Azerbaidjan, Vietnam, Algeria, Emiratele Arabe Unite şi Tunisia.

„Aceste rezultate nu apar peste noapte. Ele se construiesc prin consecvenţă, prin respectarea standardelor, prin dialog tehnic susţinut şi prin credibilitate. Fiecare piaţă deschisă înseamnă o oportunitate în plus pentru producătorii români şi un semnal clar că România poate livra calitate, siguranţă şi predictibilitate”, a continuat Bociu.

Preşedintele ANSVSA a mai anunţat că autoritatea a accelerat procesul de modernizare printr-un proiect de peste 20 de milioane de euro, finanţat din fonduri europene, pentru digitalizarea sistemului sanitar-veterinar.

„Obiectivul este clar: crescută, utilizarea optimă a resurselor şi reacţie mai rapidă în situaţii de risc. Digitalizarea nu este doar despre tehnologie - este despre timp câştigat acolo unde contează: în intervenţii, în analiză, în decizie, în prevenţie. Este despre un sistem mai robust, mai coerent şi mai conectat la realităţile actuale”, a subliniat Bociu.