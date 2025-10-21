Angajatorii care formează ucenici de peste 30 de ani vor primi o subvenție lunară de peste 2.000 de lei

Firmele care angajează persoane de peste 30 de ani, înscrise la Serviciul Public de Ocupare pentru calificare la locul de muncă, vor primi o subvenție lunară de 2.250 de lei pentru fiecare ucenic, pe toată durata programului de ucenicie, potrivit proiectului Formactiv – Formare și muncă activă, anunțat de Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București.

Sursa citată anterior menționează că proiectul, desfășurat între 24 decembrie 2024 și 23 decembrie 2029, are ca obiectiv principal creșterea șanselor de angajare pentru șomerii înregistrați la Serviciul Public de Ocupare.

„Obiectivul specific al proiectului este stimularea ocupării şomerilor înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare (SPO), prin acordarea sprijinului financiar angajatorilor, aferent încadrării prin ucenicie la locul de muncă. Angajatorii care încadrează persoane cu vârsta de peste 30 ani, înregistrate la Serviciul Public de Ocupare (SPO), pentru a le califica la locul de muncă, vor fi sprijiniţi printr-o subvenţie lunară de 2.250 lei/ucenic, pe toată perioada desfăşurării programului de ucenicie”, anunță Agenția.

Potrivit sursei menționate anterior, contractul de ucenicie este un contract individual de muncă pe perioadă determinată, prin care ucenicul se angajează să urmeze o pregătire profesională în timpul activității, iar angajatorul are obligația să îi asigure salariul și condițiile necesare formării. Durata contractului este stabilită în funcție de nivelul de calificare urmărit.

Pentru a beneficia de aceste programe, angajatorii trebuie să semneze o convenție cu AMOFM București, iar recrutarea persoanelor vizate va avea loc în mod continuu pe toată durata proiectului.

Conform procedurii, accesarea programului de ucenicie presupune mai mulți pași:

angajatorii comunică locurile de muncă vacante către AMOFM București;

este organizat programul de ucenicie;

șomerul este înregistrat, consiliat și mediat;

se depune cererea pentru ucenicie;

are loc repartizarea, selecția și semnarea contractului;

începe activitatea;

se încheie convenția pentru acordarea sprijinului financiar angajatorului.

Subvenția este plătită lunar, proporțional cu timpul lucrat, pe baza documentelor depuse până la data de 25 a lunii următoare.

Reprezentanții AMOFM București precizează că la activitățile proiectului participă șomerii înregistrați în baza de date a Serviciului Public de Ocupare, care au beneficiat anterior de informare și consiliere profesională, fiind informați despre oportunitățile existente în domeniul educației, formării și angajării pe piața muncii.