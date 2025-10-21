Iuliu Mureșan l-a dat afară pe Mandorlini și a ales noul antrenor. Revenire surpriză la CFR Cluj

CFR Cluj se pregătește de o nouă schimbare pe banca tehnică după eșecul cu Petrolul. Andrea Mandorlini este aproape de demitere, iar Iuliu Mureșan negociază cu Dorinel Munteanu revenirea în Gruia, potrivit informațiilor GSP.

CFR Cluj traversează una dintre cele mai slabe perioade din ultimii ani. Echipa a pierdut luni seară în deplasarea de la Ploiești, scor 0-1 cu Petrolul, și a ajuns la doar 13 puncte după 13 etape de campionat. Rezultatul a tensionat atmosfera în vestiar și a determinat conducerea să ia în calcul o nouă schimbare de antrenor.

Iuliu Mureșan, revenit de doar o zi în funcția de președinte al clubului, a decis să-l demită pe italianul Andrea Mandorlini (65 de ani).

În locul acestuia, conducerea ardeleană vrea să aducă un antrenor român cu experiență, capabil să readucă echipa pe linia de plutire: Dorinel Munteanu (57 de ani), liber de contract după despărțirea de Sepsi OSK în primăvară.

Chiar dacă nu a confirmat oficial despărțirea de Mandorlini, noul președinte al clujenilor a lăsat să se înțeleagă că urmează schimbări majore.

„Nu pot să vă spun dacă continuăm cu Mandorlini. Eu am venit de azi. Am fost patru ore la club. Mâine de la 9 încep. Îmi e foarte greu să îmi fac intrarea schimbând antrenorul. E greu. Eu nu sunt un om care să stea pasiv, sunt un om de acțiune. Voi lua măsuri, în mod clar”, a declarat Iuliu Mureșan la Fotbal Club (DigiSport).

Mandorlini, vizibil dezamăgit după meciul de la Ploiești, a recunoscut la rândul său că situația echipei este gravă și că „trebuie să se schimbe ceva”.

„Trebuie să am o discuție cu președintele, cu patronul. Trebuie să avem o discuție toți pentru că este important să se schimbe ceva. Sunt deziluzionat pentru că nu mă așteptam la asta”, a spus italianul.

Iuliu Mureșan va începe negocierile cu Dorinel Munteanu chiar de marți dimineață, în speranța unui „șoc pozitiv” la echipă.

Cei doi au mai colaborat în trecut la CFR Cluj, în perioada 2005–2006, când Munteanu era antrenor-jucător. Relația lor a rămas una apropiată, iar Mureșan a vorbit de-a lungul anilor cu respect despre fostul internațional:

„De la Dorinel Munteanu am învățat multe lucruri, de la disciplină la mentalitate. El a adus lucruri ajutătoare la antrenament, cu lucruri pentru masă. El a schimbat multe și, pentru asta, vreau să-i mulțumesc. Cu el am jucat finala Cupei Intertoto, în 2004-2005”, spunea Mureșan într-un interviu mai vechi.

Mureșan speră că revenirea lui Dorinel Munteanu va aduce un declic psihologic într-un vestiar care pare să-și fi pierdut direcția.

După 13 etape, CFR Cluj are doar 13 puncte și ocupă locul 11 în Superliga, o poziție care pune în pericol obiectivul minim al clubului: calificarea în play-off.

În ultimele șase partide, formația din Gruia a obținut o singură victorie, iar moralul jucătorilor este la pământ. De altfel, Mandorlini a fost criticat constant pentru lipsa de inspirație în schimbări și pentru stilul defensiv, considerat depășit în actualul context al campionatului.

O parte dintre jucători ar fi transmis conducerii că atmosfera a devenit tensionată și că „schimbarea e inevitabilă”.

Dorinel Munteanu este cel mai selecționat jucător din istoria echipei naționale a României, cu 134 de meciuri, și are o carieră bogată și ca antrenor.

A debutat pe banca tehnică tocmai la CFR Cluj, în 2005, iar de atunci a condus numeroase echipe din țară și din străinătate: Oțelul Galați, Dinamo, FCSB, FC Vaslui, FC Argeș, U Cluj, Mordovia, Gabala, Kuban, Astra, Concordia Chiajna, CSM Reșița și Sepsi.

Cel mai important succes al carierei sale rămâne titlul de campion cu Oțelul Galați în sezonul 2010–2011, urmat de câștigarea Supercupei României.

Ultima experiență a lui Munteanu, la Sepsi OSK, s-a încheiat în primăvara acestui an, după o serie de rezultate slabe: un egal și patru înfrângeri în cinci meciuri.

Numirea lui Iuliu Mureșan în funcția de președinte a fost văzută drept o încercare a patronului Neluțu Varga de a readuce stabilitatea într-un club care a dominat Superliga ani la rând, dar care pare în derivă în acest sezon.

Fostul președinte al echipei, revenit după o absență de aproape trei ani, a fost omul din spatele succeselor istorice ale CFR-ului: titlurile din 2008, 2010, 2012 și calificările europene.

Mureșan își propune acum să refacă echilibrul intern și să readucă disciplina care a definit clubul în perioada de glorie: „Nu pot promite miracole, dar pot promite muncă și ordine. CFR are nevoie de spirit, nu doar de nume”, a spus acesta într-o declarație scurtă pentru GSP.