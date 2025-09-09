Sport Dorinel Munteanu, resemnat în privința echipei naționale. Nu mai putem spera







Dorinel Munteanu (57 de ani), fost internațional român, nu crede că naționala lui Mircea Lucescu mai poate spera la primele două locuri în campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026, conform Digi Sport.

Chiar și dacă ar câștiga meciurile rămase până la finalul preliminariilor, inclusiv cel de diseară cu Cipru (ora 21.45), „tricolorii” stau la mâna rezultatelor și nu mai depind de ei. „La primele două locuri nu mai putem avea pretenții. Nu depindem de noi, depindem de rezultatele Austriei și Bosniei”, a spus „Munti”, care cu cele 134 de apariții în tricoul României este cel mai selecționat „tricolor” din istorie.

Referitor la meciul pierdut categoric în fața Canadei, Munteanu a remarcat că adversarii nu au fost atât de puternici pe cât am fost noi slabi. „Nu cred că e un adversar foarte puternic Canada. Am făcut noi un meci slab, să recunoaștem. Am fost pasivi, am fost mofturoși la tot ce s-a întâmplat în teren. S-a văzut atitudinea jucătorilor, care n-a fost corectă. Canadienii au venit să facă un meci bun, să se remarce.

Am jucat noi prost, trebuie să recunoaștem. Nu se pot schimba foarte multe lucruri la Cipru. Am jucat anul trecut cu Cipru. Am avut foarte multe duble și noi la echipa națională.”

Chiar dacă echipa națională a început încurajator în mandatul lui „Il Luce”, cu rezultate bune în Liga Națiunilor, continuarea, din preliminariile pentru Cupa Mondială a fost modestă. Iar moralul a scăzut, a remarcat fostul mijlocaș.

„Rezultatul ne-a dat puțin înapoi. Sigur, și rezultatele de la începutul campaniei, pentru că n-am început campania bine, deși celelalte meciuri din mandatul domnului Lucescu au fost bune, s-a văzut un progres.

Începutul a fost prost, de aceea încrederea a cam scăzut. Jocul băieților trebuie să fie bun și să câștige jocul din Cipru. Un joc foarte agresiv al Canadei. A fost o repetiție înaintea acestui joc cu Cipru. Eu sper ca acel joc să fie uitat și să-l considere doar un amical. Reacția trebuie să fie pozitivă. Dacă nu câștigăm, atunci se complică situația extrem de tare.”