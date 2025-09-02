Monden Graham Greene, actorul canadian First Nations nominalizat la Oscar, a murit la 73 de ani







Din cuprinsul articolului Actorul canadian a devenit celebru alături de Kevin Costner

Graham Greene, actorul canadian First Nations nominalizat la Oscar și deschizător de drumuri la Hollywood, a murit la 73 de ani, scrie Forbes. S-a stins într-un spital din Toronto, după o boală îndelungată. „First Nations” sunt popoarele indigene din Canada (în afara Inuit și Métis), cu identități, limbi și structuri politice proprii, recunoscute în dreptul canadian.

„A fost un om al principiilor, al eticii și al caracterului și ne va lipsi veșnic”, a transmis pentru Deadline agentul său, Michael Greene. „Ești, în sfârșit, liber.”, a spus acesta despre una din legendele cinematografiei.

Născut în 1952, la Ohsweken, pe teritoriul Rezervației Six Nations din Ontario, Greene a ajuns la actorie pe când lucra ca inginer de sunet. L-a convins un prieten să-i citească scenariul. A început pe scena de teatru, în producții canadiene și britanice ale anilor ’70. Primul proiect a fost în televiziune. Apoi a debutat pe micul ecran în 1979, într-un episod din serialul canadian „The Great Detective”. Primul rol de cinema a venit în biopicul „Running Brave” (1983).

Consacrarea internațională a venit odată cu distribuirea de către Kevin Costner în „Dances with Wolves” (1990), câștigător al premiului Academiei. Greene l-a interpretat pe Kicking Bird (Ziŋtká Nagwáka), medicul spiritual lakota. Într-o partitură de o finețe rară, care i-a adus o nominalizare la Oscar și i-a lansat cariera la Hollywood. Au urmat roluri memorabile ce au demonstrat amplitudinea sa: „Thunderheart” (1992), „Maverick” (1994), „Die Hard with a Vengeance” (1995), „The Green Mile” (1999) și „The Twilight Saga: New Moon” (2009).

În film, Greene a impus un tip de prezență greu de uitat: calmă, concentrată, cu o solemnitate caldă ce ridica miza dramatică fără retorică. El a contestat clișeele despre populațiile indigene nu prin manifest, ci prin interpretări care ofereau demnitate, umor și complexitate personajelor. În western, thriller sau dramă carcerală, Greene era același profesionist al nuanței: un partener generos pe ecran, capabil să transforme câteva replici într-un arc emoțional.

Moștenirea sa cinematografică stă atât în nominalizarea la Oscar și în recunoașterea valorii sale de către critică. Dar mai ales în felul în care a deschis uși pentru actorii indigeni, arătând că reprezentarea autentică poate merge mână în mână cu succesul de box-office. Pentru cineaști și spectatori deopotrivă, Graham Greene rămâne un reper al măsurii și al adevărului scenic — un artist care a făcut din fiecare rol un act de claritate și respect.