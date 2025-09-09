Social România cumpără prima navă de luptă după Revoluție. Modernizarea Forțelor Navale, pas strategic







România cumpără prima navă de luptă după Revoluție. Anunțul a fost făcut de Ministerul Apărării Naționale, care a precizat că a primit avizul unanim al comisiilor de apărare pentru achiziția unei corvete ușoare din clasa Hisar, produsă în Turcia „Le mulţumesc deputaţilor şi senatorilor din aceste comisii care au pus pe ordinea de zi cererea noastră, cererea Armatei Române, pentru a obţine aprobarea pentru achiziţionarea unei corvete uşoare. Este o achiziţie Guvern la Guvern, o corvetă din excedentul armatei turce, cu echipament modern, interoperabil NATO, o corvetă de care Forţele Navale au mare nevoie", a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.

Aceasta va fi prima navă de luptă nouă achiziționată de Armata Română după 1989.

Procedura de achiziție a fost demarată la finalul anului 2024 și a fost aprobată de CSAT în martie 2025. Decizia de acum marchează un moment istoric: România își consolidează forțele maritime cu o navă modernă, într-un context de securitate regională complicat.

Valoarea contractului este de 223 de milioane de euro fără TVA, la care se adaugă costul unor rachete și echipamente suplimentare. Astfel, investiția nu se limitează doar la platforma navală, ci include și armament și sisteme menite să asigure interoperabilitatea cu structurile NATO.

Achiziția corvetei se înscrie într-un program amplu de modernizare. Pe termen lung, planul vizează construcția a patru corvete europene, trei fregate modernizate și dotarea cu submarine, drone și nave vânătoare de mine.

„Marea Neagră trebuie să rămână o mare a păcii şi acest lucru se va întâmpla doar arătând că suntem bine echipaţi şi continuând misiunile comune pe care le avem cu aliaţii NATO”, a precizat ministrul Moșteanu.

În prezent, Forțele Navale Române operează circa 45 de nave maritime și 15 unități fluviale. Totuși, o parte dintre acestea nu mai sunt complet operaționale, iar dotările moderne sunt insuficiente pentru provocările actuale.

Deja România participă la misiuni de cooperare navală. Una dintre acestea este MCM Black Sea, o operațiune comună cu Turcia și Bulgaria pentru deminarea apelor și asigurarea siguranței navigației.

Importanța acestui tip de misiuni a crescut după declanșarea războiului din Ucraina, care a adus în Marea Neagră riscuri suplimentare legate de minele marine. În acest context, o navă modernă, dotată cu tehnologie interoperabilă NATO, consolidează rolul României ca actor de securitate în regiune.

Flota actuală este compusă în mare parte din nave vechi, modernizate parțial, dar care nu mai pot face față cerințelor unui mediu de securitate complex. Achiziția unei corvete moderne asigură capabilități de apărare anti-submarin, anti-navă și anti-aeriană, dar și o mai bună integrare în structurile de comandă NATO.

În plus, România trebuie să demonstreze că poate contribui activ la securitatea colectivă în regiunea Mării Negre, unde riscurile au crescut considerabil în ultimii ani.