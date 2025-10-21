Politica

Consilier al premierului: Oamenii la 48 de ani cu pensia mai mare decât salariul e o aberație

Consilier al premierului: Oamenii la 48 de ani cu pensia mai mare decât salariul e o aberațieIonuț Dumitru / sursa foto: captură YouTube
Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a criticat durCurtea Constituțională, într-o intervenție la Digi24, pentru amânarea deciziei privind pensiile speciale, considerând situația „de netolerat”.

Ionuț Dumitru critică CCR pentru amânarea deciziei pensiilor speciale

Consilierul premierului a lansat un atac direct la adresa Curții Constituționale. Ionuț Dumitru susține că amânarea de două ori a unei decizii legate de lipsa avizului CSM este „de netolerat”, având în vedere că verificarea situației putea fi realizată în doar câteva minute.

„Din păcate suntem într-un blocaj. Orice om normal din această țară înțelege că un sistem în care se pensionează oamenii la 48-50 de ani cu o pensie mai mare decât salariul nu este decât o aberație. Nu mă feresc de acest cuvânt.”, a declarat Dumitru.

Consilierul premierului a explicat și modul în care pensiile speciale din sistemul judiciar afectează bugetul: mai bine de 80% din aceste pensii nu sunt bazate pe contributivitate, ci reprezintă transferuri directe de la bugetul de stat.

Impactul pensiilor speciale asupra bugetului de stat

Consilierul premierului, Ionuț Dumitru, a atras atenția că pensiile speciale generează un impact bugetar tot mai mare, costând deja miliarde de euro. El a subliniat că peste 80% dintre aceste pensii din sistemul judiciar nu respectă principiul contributivității și sunt suportate integral de la bugetul de stat, adică de toți contribuabilii.

Curtea Constitușională

Sursă foto: Facebook

Consilierul premierului a criticat durata procesului decizional al CCR, considerând că întârzierea afectează stabilitatea guvernării și accesul României la fonduri europene. „ Nu cred că există nicio rațiune să amâni atât de mult o decizie care se putea lua foarte rapid”, a precizat Dumitru.

Premierul a punctat necesitatea reluării reformei pensiilor magistraților

Premierul Ilie Bolojan a declarat că decizia Curții Constituționale de a respinge legea privind reforma pensiilor magistraților a fost una strict procedurală și nu a analizat fondul proiectului. El a precizat că Guvernul poate relua demersul legislativ și că această acțiune rămâne o necesitate, reafirmând angajamentul întregii coaliții față de reformă.

Bolojan a subliniat că pensiile magistraților, care permit pensionarea la 48-50 de ani cu sume egale cu ultimul salariu, reprezintă privilegii greu de justificat social și bugetar.

