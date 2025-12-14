Actualitate

Alina Sorescu despre momentul primei nașterii: Eu nășteam și soțul ținea conferințe de presă

Comentează știrea
Alina Sorescu despre momentul primei nașterii: Eu nășteam și soțul ținea conferințe de presăAlinei Sorescu. Sursa foto: Instagram
Din cuprinsul articolului

Alina Sorescu a povestit un alt moment șocant din viața pe care a trăit-o alături de Alexandru Ciucu. Este vorba despre prima naștere, unde solista nu a beneficiat de suportul soțului.

Alina Sorescu năștea, Ciucu dădea interviuri

Prima naștere nu a fost tocmai așa cum s-a așteptat cântăreața. Din contră. ”În timp ce eu eram în salon cu prima fetiță, el a organizat o conferință de presă în care a vorbit despre emoțiile nașterii mele. Eu nu m-am uitat atunci la conferința de presă, ca eram în maternitate, nu vedeam.

În perioada aceea își dorea să facem un reality show și începuse din momentele în care mă internasem cu o zi două înainte, chiar începusem să discutăm facem filmări. A fost așa un proiect care a venit peste noi”, a explicat cântăreața.

”Nu conta decât afișarea momentului”

Alina Sorescu a povestit că nu a avut deloc suportul soțului. Acesta avea cu totul alte preocupări decât să fie alături de ea. ”Adică nu mai conta că trec prin niște emoții, prin niște stări, că nasc pentru prima dată , că avem un copil.

Anul 2026, mai greu decât 2025. Risvan Rusu explică anul calului de foc
Anul 2026, mai greu decât 2025. Risvan Rusu explică anul calului de foc
Revoltă în magistratură. „Eroina” Moroșanu, plicurile galbene și umbra generalului SRI Dumbravă
Revoltă în magistratură. „Eroina” Moroșanu, plicurile galbene și umbra generalului SRI Dumbravă
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Sursa foto: Instagram

Pentru el era importantă doar afișarea acestui moment. Nici nu a fost prezent alături de mine în maternitate la acel moment pentru că era ocupat cu aceste declarații”, a spus artista.

Cum de a pozat gravid

Cât privește controversa de a poza gravid pe coperta unei reviste, nici măcar cei care au participat la acest lucru nu își pot explica. ”Ideea de a posta gravid pe coperta unei reviste. Eu l-am văzut pe Dan Silviu Boierescu la Teo, era invitat, era la începuturile procesului nostru, și el a povestit acest moment și a zis că nu își poate explica nici acum acel moment.

Iar el a spus că a avut mereu idei mai altfel de marketing. Mereu își dorea să facă lucruri controversate, ieșite din comun, ca să fie văzut, să se vorbească despre el”, a conchis cântăreața.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

22:50 - Anul 2026, mai greu decât 2025. Risvan Rusu explică anul calului de foc
22:38 - Șefii parchetelor, ținta USR și #rezist. Explicațiile avocatului Adrian Toni Neacșu
22:24 - Reduceri la transport în 2026. Categoriile de persoane care beneficiază de tarife mai mici
22:13 - Revoltă în magistratură. „Eroina” Moroșanu, plicurile galbene și umbra generalului SRI Dumbravă
22:09 - Băsescu: Marea problemă nu e Bolojan, Grindeanu e disperat să-și mențină funcția
22:01 - Un cercetător a mâncat 1.000 de conserve de sardine într-o lună. Concluziile experimentului

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale