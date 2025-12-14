Alina Sorescu despre momentul primei nașterii: Eu nășteam și soțul ținea conferințe de presă

Alina Sorescu a povestit un alt moment șocant din viața pe care a trăit-o alături de Alexandru Ciucu. Este vorba despre prima naștere, unde solista nu a beneficiat de suportul soțului.

Prima naștere nu a fost tocmai așa cum s-a așteptat cântăreața. Din contră. ”În timp ce eu eram în salon cu prima fetiță, el a organizat o conferință de presă în care a vorbit despre emoțiile nașterii mele. Eu nu m-am uitat atunci la conferința de presă, ca eram în maternitate, nu vedeam.

În perioada aceea își dorea să facem un reality show și începuse din momentele în care mă internasem cu o zi două înainte, chiar începusem să discutăm facem filmări. A fost așa un proiect care a venit peste noi”, a explicat cântăreața.

Alina Sorescu a povestit că nu a avut deloc suportul soțului. Acesta avea cu totul alte preocupări decât să fie alături de ea. ”Adică nu mai conta că trec prin niște emoții, prin niște stări, că nasc pentru prima dată , că avem un copil.

Pentru el era importantă doar afișarea acestui moment. Nici nu a fost prezent alături de mine în maternitate la acel moment pentru că era ocupat cu aceste declarații”, a spus artista.

Cât privește controversa de a poza gravid pe coperta unei reviste, nici măcar cei care au participat la acest lucru nu își pot explica. ”Ideea de a posta gravid pe coperta unei reviste. Eu l-am văzut pe Dan Silviu Boierescu la Teo, era invitat, era la începuturile procesului nostru, și el a povestit acest moment și a zis că nu își poate explica nici acum acel moment.

Iar el a spus că a avut mereu idei mai altfel de marketing. Mereu își dorea să facă lucruri controversate, ieșite din comun, ca să fie văzut, să se vorbească despre el”, a conchis cântăreața.