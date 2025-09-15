Monden

Alina Sorescu: Alexandru Ciucu voia să aibă imagine de „vagabond”

Alina Sorescu . Sursa foto: Facebook
Alina Sorescu a povestit la un podcast faptul că Alexandru Ciucu a avut o parte duală și își dorea să fie văzut ca un ”vagabond”. Acesta a fost și motivul pentru care pleca des de acasă.

Alina Sorescu a dat tot din casă

Artista a explicat faptul că i-a fost cumplit de greu să reziste lângă un astfel de personaj. Nu de alta, dar părea că nimic nu e bine, dar el își dorea să fie cineva într-o zi și altcineva ziua următoare. Ba chiar nu îi mai plăcea nici faptul că avea familie.

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu

Alina Sorescu și Alexandru Ciucu. Sursa foto: Instagram

”Și că nu mai suportă ca în toate interviurile lui să fie întrebat despre mine sau despre fete. El voia să fie întrebat doar despre el. Am realizat că el voia să fie cunoscut, dar ulterior văzând că notoritatea vine la pachet si cu responsabilități nu mai voia. Din această cauză încerca foarte mult să plece.

Pleca foarte mult afară. Spunea că numai gata, vrea să aibă o imagine de ”vagabond”, citez din vorbele lui. El nu mai voia să fie văzut ca un lord, ci ca un vagabond ceea ce el este”, a explicat cântăreața.

Fetele au fost stabilitatea artistei

De asemenea aceasta mai spus că singurul lucru care a ținut-o pe linia de plutire au fost fetele. ”Și trăiam tot felul de stări caudate din cauza dualității lui. Acum era într-un fel, acum era invers, acum era bine, acum nu mai era bine. Acum era, acum pleca. Ceea ce a reușit să mă țină pe linia de plutire au fost fetițele din momentul în care au apărut.

Cred că de ele m-am agățat și cumva mi-am făcut un fel de stabilitate”, a mai explicat Alina Sorescu. Cei doi au divorțat de mai bine de un an și impart custodia celor două fetițe pe care le au. Ba chiar au fost momente când ele au stat la Alexandru, lucru pe care Alina l-a tolerat cu greu.

